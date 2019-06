El panorama del acceso abierto desde el cambio de milenio

Daniel W Hook, Ian Calvert and Mark Hahnel (2019) The Ascent of Open Access: An analysis of the Open Access landscape since the turn of the millennium. Digital Science, 2019

Texto completo

Este informe contiene un análisis del panorama del acceso abierto desde el cambio de milenio. Se comparan los principales países en cuanto a resultados de investigación con los que producen la mayor cantidad de documentos de acceso abierto en un período de 16 años, así como las tendencias de colaboración en materia de acceso abierto.

El informe, The Ascent of Open Access (El ascenso del acceso abierto), muestra una imagen interesante de las situación en los principales países del mundo a lo largo de los años, e ilustra la ventaja que genera el acceso abierto.

Los 12 principales países productores de publicaciones de investigación son también los principales países productores de publicaciones de la agricultura biológica. Durante el período abarcado por el estudio, la composición siguió siendo similar, ya que sólo Suiza y los Países Bajos fueron sustituidos por China y la India en los últimos años. En 2016, China era el segundo mayor productor en general y el tercero en publicaciones de la OA. Aunque el Reino Unido se ha comprometido con OA a través de una serie de iniciativas nacionales a lo largo de los años, y mantiene una posición muy destacada en el gráfico de resultados de OA.

Acceso Abierto, Atención Altmétrica

A diferencia de los recuentos de citas, que son en su mayoría una medida de atención dentro de la publicación académica, la atención de Altmetric puede indicar el nivel de impacto más allá de los círculos académicos. El estudio analizó los artículos publicados por los 12 principales países productores de OA en 2016. El resultado muestra que la OA marca una clara diferencia en la atención de Almetric: El 53,2% de los trabajos de OA tuvieron mención Altmetric frente al 46,8% de los trabajos no relacionados con OA. Otros desgloses de los documentos de la OA mostraron que los trabajos de la OA financiados y en colaboración internacional destacaron por su rendimiento. Este grupo representa sólo el 6,3% de toda la producción, pero obtiene el 15,2% de todas las citas.

Poner versiones aceptadas en un repositorio de OA aumenta la atención

Si las publicaciones de la OA atraen más atención en general, ¿hay alguna diferencia entre las diferentes formas de OA? El estudio encontró que los documentos con sus versiones aceptadas en un repositorio de OA (el llamado “Green-OA”) es el más ventajoso: este grupo de documentos de OA tiene el mayor número de citas/papeles y el mayor porcentaje de documentos que reciben atención altmétrica.