Libro blanco sobre métricas para el impacto de la investigación en las ciencias sociales

The Latest Thinking About Metrics for Research Impact in the Social Sciences. SAGE Publishing:, 2019

Si bien la medición del impacto de la ciencia ha sido tradicionalmente sinónimo de conteos de citas en revistas académicas, tales conteos no logran captar la influencia que la investigación puede tener en la política, la práctica y el público. Mientras que las ciencias sociales y del comportamiento (SBS) se sitúan en una posición única para logar este tipo de impacto y así beneficiar a la sociedad, su verdadero impacto es a menudo ignorado o pasado por alto. Como resultado, se necesita una atención sostenida para ayudar a llamar la atención sobre el valor de las estadísticas estructurales de las empresas.

Un nuevo informe publicado hoy establece los imperativos y las acciones recomendadas para mejorar la medición del impacto de las estadísticas estructurales de las empresas.

El informe resume los puntos clave de un taller de SAGE convocado en febrero con expertos líderes mundiales sobre el impacto de la investigación. Los participantes representaron a la Fundación Alfred P. Sloan, Altmetric, el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford, Clarivate Analytics, Google, la Universidad de Nueva York, SAGE, School Dash, SciTech Strategies, el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y la Universidad de Washington.

Las principales conclusiones del informe incluyen: