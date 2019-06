¿De que manera los espacios de creación pueden modernizar las bibliotecas universitarias?

Futurizing the Stacks: How Makerspaces Can Modernize College Libraries

By Satish Subramanian. Ed Surge, sep 30, 2017

Los estudiantes universitarios de hoy pasan más tiempo que nunca en las bibliotecas públicas y universitarias. Según un reciente Informe de Investigación Pew, los milenials son el grupo de edad que más visitan las bibliotecas. Pero, ¿qué hace que una generación que creció con Internet dependa tanto de las bibliotecas, espacios tradicionalmente conocidos por estar llenos de estantes de libros?

La respuesta, en parte, se encuentra en el llamado movimiento fabricante, una tendencia marcada por aficionados, inventores, estudiantes e incluso empresarios que crean productos o aparatos con fines educativos o industriales. La comunidad de base ha recibido mucha atención en los espacios de bibliotecas escolares, pero muchos de los estudiantes universitarios de hoy también irradian una mentalidad que enfatiza la práctica por encima de la teoría. En un informe que analizaba el estado del movimiento de los creadores en 40 universidades de Estados Unidos, la Makeschools Higher Education Alliance identificó la participación de los estudiantes en proyectos que trascienden el aprendizaje tradicional como una cualidad emblemática del emergente movimiento de creadores en el campus.

Ahora, aprovechando el espíritu “creador” de su población estudiantil, los campus están invirtiendo en nuevos espacios, planes de estudio y asociaciones para transformar las bibliotecas en espacios de exploración e invención de la nueva era. La Universidad de California, San Diego, por ejemplo, se encuentra en medio de una remodelación de su Biblioteca Geisel, que fue inaugurada en 1972. La universidad escribió: “Nadie podía prever hasta qué punto la revolución digital cambiaría radicalmente la forma en que se encuentra y se utiliza la información. A medida que las colecciones de la biblioteca cambian de impreso a digital, se necesitan cada vez más espacios que antes se utilizaban para libros y revistas para acomodar los diversos enfoques de estudio, investigación y aprendizaje de los estudiantes y académicos”

En todo el país, en el estado de Carolina del Norte, Hunt Library es la “biblioteca del futuro” de la universidad. Además de una colección de libros impresos (que pueden ser entregados por medio de un robot), la biblioteca cuenta con espacios que incluyen un estudio de creatividad, un laboratorio de juegos, salas de estudio, estudios de grabación y, sí, un espacio de creación.

Ya se trate de un laboratorio multimedia, un centro de recursos para estudiantes o un makerspace, la idea de la biblioteca moderna es ahora más dinámica que nunca. Estos espacios tienen la capacidad de servir a estudiantes de todas las disciplinas académicas en la creación de proyectos. Los estudiantes ya no están limitados a los recursos disponibles dentro de sus propios departamentos académicos.

Hay algunas cuestiones esenciales para desarrollar la biblioteca del campus que se adapte a las necesidades de sus estudiantes:

Determinar la necesidad del estudiante e identificar las metas

Un nuevo espacio de creación en el campus debe comenzar con la opinión de los estudiantes. Encuestar a toda la población estudiantil para comprender qué proyectos ya están explorando de forma independiente y sobre las características de sus espacios de trabajo favoritos y mucho más. Estas respuestas ayudarán a su equipo de administración a determinar cuáles son las necesidades de su población estudiantil única y le ayudarán a responder preguntas de las partes interesadas como: “¿Cómo utilizan los espacios los estudiantes?. Y así, los estudiantes ayudarán a su equipo a identificar los objetivos principales en torno al espacio que desean y necesitan.

Involucrar a los estudiantes favorecerá una nueva mentalidad, que invita a los estudiantes de todos los orígenes a crear, innovar e incluso fracasar. Después de todo, “el empoderamiento no es algo que se le ofrece a la gente, es algo que sucede cuando la gente hace cosas que les importan”, dijo Susan Klimczak, de FabLearn Fellows, un proyecto del Stanford Transformative Learning Technologies Lab.

Diseño de espacios a medida

El diseño del espacio físico en los campus universitarios está empezando a modelar los ambientes sociales y laborales modernos. Se trata de crear un espacio versátil donde los estudiantes se sientan bienvenidos a pasar el rato, colaborar y ser creativos es fundamental para la renovación de una biblioteca.

Factores como la distribución del espacio, el mobiliario, el respeto por el medio ambiente y la tecnología proporcionan el marco necesario para facilitar las experiencias de aprendizaje modernas. Pero el diseño del espacio es a veces más abstracto; también deben ser considerados factores como la alineación con el apoyo de la estrategia académica del campus y la capacitación.

Estas variables ayudarán a su equipo a lograr la armonía entre los diferentes estilos de enseñanza y aprendizaje, al mismo tiempo que apoyan la misión general de la facultad. Y para medir el diseño del espacio de una biblioteca moderna, EDUCAUSE proporciona una documento para ayudar a las “instituciones a comparar sus entornos con las mejores prácticas”.

Verificar y promover

Es posible que los conceptos para su espacio ideal ya existan en rincones ocultos del campus dentro de subconjuntos de departamentos académicos. Por ejemplo, el departamento de ingeniería puede tener un espacio de fabricante disponible para los estudiantes dentro de un curso específico, o para aquellos que tienen una certificación para operar cierta maquinaria/equipo de laboratorio.

Ese fue el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Illinois en Chicago, que creó un espacio de creación para los estudiantes matriculados en un curso sobre impresión en 3D. Sin embargo, el colegio identificó un problema con la exclusividad del espacio: no había suficientes estudiantes que lo conocieran o lo utilizaran. Para aumentar la participación, los profesores de ingeniería comenzaron a impartir sus clases en una visita guiada al makerspace cada semestre.

Visitar laboratorios y bibliotecas fuera de su propio departamento con el objetivo de comprender -y quizás colaborar con- otros espacios de fabricación puede ayudar a aumentar el uso por parte de la población estudiantil en general.