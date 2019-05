Disminución del empleo asalariado en bibliotecas en Reino Unido e incremento del voluntariado durante los gobiernos conservadores

Library volunteers filling in for full-time staff after Tory cuts, says Labour.

Las estadísticas del Chartered Institute of Public Finance and Accountancy muestran que entre 2010/11 y 2017/18, el número de personal remunerado en las bibliotecas de Inglaterra, Gales y Escocia se redujo en 7.538 personas. En el caso concreto de Inglaterra, -donde los conservadores estuvieron en el poder todo el tiempo-, el número total se redujo en 6.657, es decir, un 35%. Las caídas fueron menos pronunciadas en País de Gales, controlado por el Partido Laborista, donde el número de empleados disminuyó en un 19%, lo que equivale a 225 trabajadores asalariados. Y en Escocia, donde los nacionalistas han estado en el poder, la caída fue de 646 empleados remunerados – un 24%.

Al mismo tiempo, el número de voluntarios se disparó en todas partes del país. En Inglaterra, el número de voluntarios fueron 27.509 personas, trabajando más de un millón de horas extras, mientras que en Gales las cifras fueron de 1.662, trabajando 34.706 horas adicionales.

Aunque los voluntarios no son un sustituto de la mano de obra remunerada, desempeñan un papel importante en el apoyo a los servicios bibliotecarios en toda Inglaterra. Para el vicepresidente del Partido Laborista, el secretario de Cultura en la sombra, Tom Watson: “Los voluntarios de las bibliotecas son la última línea de defensa entre los recortes del gobierno central y la pérdida total de las sucursales de las bibliotecas”, pero también considera que aunque “Los voluntarios son importantes para nuestras bibliotecas públicas, también lo es el personal profesional con la experiencia necesaria para apoyar las diversas necesidades de los usuarios de las bibliotecas”. y que “Este gobierno tory debe poner fin a estos recortes sin sentido e invertir en nuestras comunidades de nuevo”.