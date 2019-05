Jennifer O’Donnell bibliotecaria de la Biblioteca Central de Middlesbrough

Middlesbrough Central Library: Hugs, sleep and Islam for Dummies

By Francesca Williams

BBC News

“Las bibliotecas son más que edificios con libros. Son puertas de entrada gratuitas a mundos infinitos y proveedores de ayuda, consejos y actos de bondad inesperados. Como parte de “We Are Middlesbrough”, la BBC ha estado descubriendo cómo la biblioteca central de la ciudad se preocupa por su gente. “

Middlesbrough tiene 11 bibliotecas, algunas más bonitas que otras. La biblioteca central de la ciudad es una delicia victoriana con una sección de referencia que no parece que haya cambiado desde que el edificio abrió sus puertas en 1912. El filántropo escocés Andrew Carnegie tenía debilidad por las bibliotecas y donó las 15.000 libras esterlinas que costaría su construcción.

Ocasionalmente, cuando la bibliotecaria Jennifer O’Donnell estaba en algún lugar de la Biblioteca Central de Middlesbrough, tal vez guardando libros, la llamaron de la oficina de préstamos. Ella era necesaria para algo que estaba casi definitivamente fuera de su trabajo. “Una anciana solía pedir un abrazo cuando venía a recoger sus libros”, dice. “Vivía sola y creo que sólo quería un poco de contacto.” Los bibliotecarios suelen vivir a menudo historias como ésta. En otra ocasión la bibliotecaria Jennifer O’Donnell pagó las multas de un prestatario que había estado en el hospital. La gente utiliza la biblioteca para casi todo desde presentar solicitudes de empleo, perfeccionar su currículum vitae, practicar la teoría del examen de conducir a solicitar ayudas sociales.

Sin embargo no todos están de acuerdo. El autor Glen James Brown, asiduo a la biblioteca, cree que las bibliotecas son para todos, independientemente de su riqueza o antecedentes. Brown acepta la importancia de las guarderías y los centros comunitarios en las bibliotecas actuales, pero lamenta que los “libros estén en segundo lugar”, y comenta que las bibliotecas ahora son. “Una especie de extraño espacio multiusos”.

Este artículo fue creado como parte de “We Are Middlesbrough” – un proyecto de la BBC con la gente de la ciudad para contar las historias que les importan.