2019 Big Deals Survey Report : un mapa actualizado de los principales contratos de publicación científica en Europa

2019 Big Deals Survey Report (An Updated Mapping of Major Scholarly Publishing Contracts in Europe) by European University Association, 2019

Texto completo

La European University Association (EUA) ha publicado su segundo informe de la encuesta Big Deals Survey. Esta cartografía actualizada de los principales contratos de publicación académica en Europa se produce en un momento en que el sector está experimentando cambios sustanciales.

La encuesta, realizada en 2017-2018, recoge datos de 31 consorcios que cubren 167 contratos sin precedentes con cinco grandes editores: Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley y American Chemical Society. Los lectores descubrirán que los costes totales comunicados por los consorcios participantes superan los mil millones de euros en publicaciones periódicas, bases de datos, libros electrónicos y otros recursos, principalmente en beneficio de los grandes editores académicos comerciales.

“Esta cantidad se paga íntegramente con fondos públicos y la mayor parte de estos costes recae en las universidades europeas”, explicó el profesor Jean-Pierre Finance, Presidente del Grupo de Alto Nivel de la AEU sobre Grandes Operaciones. “Existe una clara intención de mejorar el control de los costes y de reducirlos, pero este objetivo choca con los incrementos medios anuales de los costes”.

Este informe ofrece una visión general de las negociaciones del Big Deal en toda Europa, centrándose en temas como la organización de las negociaciones, las disposiciones sobre el acceso abierto y la transparencia de los contratos y los costes. También ofrece información sobre consorcios y se centra específicamente en los contratos de publicaciones periódicas con los cinco grandes editores seleccionados para esta encuesta. Por último, el informe aborda los costes de los contratos Big Deal, ofreciendo conclusiones y recomendaciones políticas sobre la negociación de los contratos Big Deal.

“Nuestro objetivo es crear más transparencia, concienciar sobre la necesidad de unas condiciones de mercado más sostenibles y seguir apoyando a los miembros en sus negociaciones con los principales editores académicos”, explicó Lidia Borrell-Damian, Directora de Investigación e Innovación de la EUA. “Hay una creciente conciencia sobre estos temas, así como la falta de competencia y el fortalecimiento del movimiento de Acceso Abierto.”

La encuesta EUA Big Deals Survey contribuye a aumentar la transparencia de los costes y condiciones de los contratos, a identificar los principales retos del sistema de publicación académica y a apoyar a una variedad de instituciones para que adquieran más conocimientos y participen activamente en las negociaciones con los editores científicos.

El informe complementa los resultados de la Encuesta de Acceso Abierto de la EUA 2017-2018, recopilados en paralelo y centrados en la dimensión institucional del acceso abierto a las publicaciones académicas en las universidades.