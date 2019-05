Privacidad y seguridad en línea: mejores prácticas para la ciberseguridad en bibliotecas

Hennig, Nicole . “Privacy and Security Online: Best Practices for Cybersecurity” Library Technology Reports Vol 54, No 3 (2018)

Parece que todos los días hay noticias de una violación de la seguridad o una invasión de la privacidad. Desde el software de rescate hasta las violaciones generalizadas de datos privados, las noticias están llenas de historias de miedo. Afortunadamente, hay estrategias que puede implementar y acciones que puede tomar para reducir su riesgo. Usted puede aprender a ver más allá de la publicidad de las historias de miedo de los medios de comunicación y comprender mejor lo que vale la pena tener en cuenta al seguir ciertas mejores prácticas. Con el asesoramiento de expertos en seguridad, este número de Library Technology Reports (vol. 54, nº 3), “Privacy and Security Online: Best Practices for Cybersecurity” (Mejores prácticas para la ciberseguridad), analiza la diferencia entre las posibles amenazas y los posibles riesgos. Hennig analiza las mejores prácticas de seguridad para los administradores de contraseñas, las copias de seguridad de datos, el uso de Wi-Fi público, dispositivos móviles, sistemas de pago móviles, navegación privada, medios sociales y mucho más. El informe ofrece consejos sobre cómo elaborar su propio plan de seguridad y concluye con ideas para compartir esta información con los usuarios de la biblioteca y una bibliografía de recursos.