Cómo mantenerse al tanto de las nuevas tendencias tecnológicas para bibliotecas

King, David Lee. “How to Stay on Top of Emerging Technology Trends for Libraries” Library Technology Reports Vol 54, No 2 (2018) February/March DOI: http://dx.doi.org/10.5860/ltr.54n2

Texto completo

La tecnología ha cambiado la imagen de las bibliotecas y sigue cambiando la forma en que trabajamos y prestamos servicios a nuestros usuarios. Este número de Library Technology Reports (vol. 54, nº 2), “How to Stay on Top of Emerging Technology Trends for Libraries”, se centra en las estrategias personales que pueden seguir los profesionales para mantenerse al día con las tendencias tecnológicas emergentes y le ofrece sugerencias sobre cómo puede incorporar estas tendencias a su biblioteca.

Este informe explora cuatro áreas principales: por qué debes mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas, los observadores de tendencias que debe seguir y cómo seguirlos, formas prácticas de incorporar las nuevas tendencias tecnológicas en la biblioteca, y cómo prepararse y saber cuándo no seguir las tendencias actuales. El objetivo de este número de Library Technology Reports es ayudar a los profesioanles a estar mejor preparado para los cambios tecnológicos actuales y futuros.