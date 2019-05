Estrategias para usar las bibliotecas para construir comunidades más equitativas y resistentes.

The Grand Opportunity: Creating Community, Equity and Innovation with Houston Public Libraries. Washington, DC: The Aspen Institute, 2019

El Diálogo sobre Bibliotecas Públicas del Instituto Aspen y la Biblioteca Pública de Houston se concreta en un informe sobre cómo las partes interesadas públicas y privadas pueden utilizar más eficazmente las bibliotecas para mejorar y enriquecer la vida de sus comunidades.

El informe revela un conjunto de oportunidades y recomendaciones para construir asociaciones bibliotecarias en toda la ciudad que incluyen la participación en el avance de prioridades comunitarias clave con nuevas iniciativas centradas en la familia, preparación de la fuerza laboral y bibliotecas que sirven como centros cívicos y de información.

El informe muestra cómo la Biblioteca Pública de Houston puede trabajar con los socios de la comunidad para ampliar los servicios de información, así como para fortalecer el uso de los medios sociales y la infraestructura de los medios de comunicación de la ciudad. Esto también incluye el aprovechamiento de la infraestructura física de la biblioteca en toda la ciudad para proporcionar importantes puntos de contacto para el acceso y la participación en el desarrollo de importantes alfabetizaciones (por ejemplo, mano de obra, salud, etc.) y el empoderamiento financiero y cívico. El informe se suma al considerable trabajo realizado por las agencias de la ciudad y los socios locales para crear una hoja de ruta que fortalezca las oportunidades, la equidad y la resolución de problemas innovadores en todo Houston.