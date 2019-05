La Editorial de la Universidad de Coimbra y la conciencia crítica

Luís Reis, T. [e-Book] A Imprensa da Universidade de Coimbra e a consciência crítica. Coimbra, Coimbra University Press, 2015

Texto completo

El texto de este pequeño libro sirvió de base para una charla que di a petición del Director de Prensa de la Universidad de Coimbra, Dr. Delfim Leão, y de la Subdirectora, Dra. María João Padez, el 17 de diciembre de 2014, con motivo de la celebración de los 240 años de su instalación y de sus primeras ediciones, en tiempos del Marqués de Pombal y del rector-reformista D. Francisco de Lemos, nacido en Brasil. No se trata de una obra absolutamente original, ya que he utilizado otros textos que ya he publicado. Pero fue compuesta a propósito para esa sesión, que tuvo lugar en la Sala de San Pedro de la Biblioteca General de la Universidad de Coimbra, bajo la presidencia de su director, el Dr. José Augusto Bernardes, en el año en que simbólicamente la “Librería Universitaria” celebró su 500º aniversario y el día en que se inauguró su primera historia. Además, añadí algunas notas que me fueron sugeridas durante la sesión, que comenzó con la intervención de los ex directores de Prensa tras su refundación en 1998, los doctores Fernando Regateiro, José Faria e Costa y João Gouveia Monteiro, bajo el lema “Desafíos y perspectivas de los editores universitarios hoy”, dado que la CUI fue abolida en 1934 por el gobierno de Salazar, cuando su administrador era el Dr. Joaquim de Carvalho y en la que se publicó, ya con fecha de 1935, el libro Amor Místico, escrito por mi maestro, que siempre recuerdo, el Dr. Sílvio Lima.