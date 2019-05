Learning Labs in Libraries and Museums: Transformative Spaces for Teens. Washington, D.C.: IMLS, 2014

Texto completo

Aprende cómo 24 ciudades y condados aplicaron nuevas investigaciones sobre las prácticas de los medios de comunicación de los jóvenes para crear espacios físicos y digitales para el aprendizaje. Esta publicación describe las lecciones aprendidas, los nuevos modelos y prácticas y el impacto de los Learning Labs, apoyados por IMLS y la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur.