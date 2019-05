Libro Blanco sobre las partes interesadas del Acceso Abierto en Publicaciones Médicas

‘A multistakeholder discussion on open access and medical publishing’, The International Society for Medical Publication Professionals (ISMPP), 2019

Texto completo

El Libro Blanco de Acceso Abierto satisface una necesidad importante entre la comunidad de publicaciones médicas por perspectivas integrales y la de las múltiples partes interesadas sobre la evolución de la publicación de acceso abierto y su estado actual y futuro.

El documento describe que la publicación de OA ahora abarca una gama de opciones (oro, verde, bronce , platino), que difieren en las restricciones sobre la reutilización de datos y los costos de publicación para el autor (o su institución / financiador) a través de un cargo por procesamiento de artículos (APC). Durante las últimas décadas, el resultado de la investigación ha aumentado drásticamente, ejerciendo presión sobre los procesos de publicación y aumentando los gastos de los editores. A medida que los costos crecientes se han transferido a las instituciones de investigación a través de suscripciones a revistas, y la suma de APCs ha aumentado a medida que se publica más investigación en OA, las instituciones están menos dispuestas a pagar las cuotas de suscripción. Es probable que esto resulte en cambios en los modelos de financiamiento para editores médicos, independientemente de las regulaciones de OA.

Sin embargo, bajo el Plan de S, de libre acceso pleno e inmediato se convertirá en un requisito para publicaciones de informes de trabajo financiado por la coalición S.

El Libro Blanco cubre una variedad de temas clave relacionados con la publicación de acceso abierto, tales como:

Los posibles beneficios y preocupaciones del Plan S en Europa y su requisito de que las publicaciones resultantes de investigaciones científicas financiadas con subvenciones públicas deben publicarse en revistas / plataformas de acceso abierto que cumplan con las normas antes del 1 de enero de 2020.

Implicaciones del acceso abierto para diferentes partes interesadas, incluidos autores académicos, pacientes, la industria farmacéutica y financiadores sin fines de lucro

Varias perspectivas de los interesados ​​sobre el futuro del acceso abierto.

El libro blanco informa que las sociedades científicas señalan que hacer que sus revistas sean totalmente OA erosiona el beneficio de un miembro, y podría conllevar a tener menos miembros y mayores cuotas de membresía o recortes de servicio.

El documento también informa que el mandato de la OA en virtud del Plan S podría restringir la selección de revistas por parte de los autores, que algunos consideran conflictivas con las buenas prácticas y directrices de publicación, lo que restringe la libertad académica y el riesgo de colaboraciones entre países con adhesión a la Convención S y no adscritos.

Para los autores académicos, mientras que los artículos de OA se citan con mayor frecuencia, los métodos actuales de contratación y evaluación de subvenciones promueven la publicación en revistas de alto impacto (muchas de las cuales no cumplen con el Plan S) sobre las consideraciones de OA.

Para los pacientes, la OA obligatoria es bienvenida ya que los paywalls representan un obstáculo importante para acceder a la información.

En conclusión, El debate en torno a las políticas obligatorias en OA del Plan S ciertamente continúa, y se deben considerar muchas perspectivas de las partes interesadas si queremos crear un entorno de publicación sostenible adecuado para el futuro.