Libro Blanco sobre el uso de Wikidata en la comunicación académica por parte de bibliotecas

Open Knowledge: Association of Research Libraries (ARL) Releases White Paper on the Use of Wikidata in Scholarly Communication, Special Collections. ARL, 2019

Texto completo

En un nuevo Libro Blanco de la Asociación de Bibliotecas de Investigación estadounidenses (ARL), publicado por un grupo de trabajo de expertos usuarios de Wikidata, recomienda una variedad de formas para que los bibliotecarios utilicen la base de conocimiento abierto para avanzar en el descubrimiento global de sus colecciones, profesores e instituciones.

Los bibliotecarios utilizan los datos estructurados de Wikidata sobre personas, temas, conceptos y objetos para acreditar los sistemas de perfiles de profesores de código abierto, para mejorar los registros bibliográficos en catálogos en línea y para colaborar con las comunidades en metadatos significativos, culturalmente relevantes y descriptivos para colecciones y archivos especiales. El documento, distribuido para comentarios públicos en el otoño de 2018, contiene ejemplos de aplicaciones de Wikidata, capturas de pantalla y recomendaciones para la participación a nivel individual u organizativo.