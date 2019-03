Diez mitos en torno a la publicación académica abierta

Tennant, Jonathan P ; Crane, Harry [et al.] Ten myths around open scholarly publishing. PeerJ, 2019

El mundo cambiante de la comunicación académica y el surgimiento de la “Ciencia Abierta” o “Investigación Abierta” ha sacado a la luz una serie de temas controvertidos y candentemente debatidos. Sin embargo, el debate racional basado en la evidencia es habitualmente anulado por una retórica mal informada o exagerada, lo que no beneficia al sistema evolutivo de comunicación académica. El objetivo de este artículo es proporcionar un marco de referencia de evidencia para diez de los temas más controvertidos, con el fin de ayudar a enmarcar y hacer avanzar las discusiones, prácticas y políticas. Los hechos y datos presentados serán una poderosa herramienta contra la desinformación en investigaciones académicas, políticas y prácticas más amplias, y podrán ser utilizados para informar sobre los cambios en el sistema de publicaciones académicas en rápida evolución.

En este documento se abordan diez temas comúnmente debatidos en torno a la investigación académica abierta que los investigadores parecen no conocer con certeza. los “preprints” y la recogida de datos, la práctica de la transferencia de derechos de autor, la función de la revisión por pares y la legitimidad de las bases de datos “globales”. El artículo pretende ser una referencia de lucha contra la desinformación presentada a menudo en comunicaciones públicas y en otros lugares, así como en cuanto a los periodistas que deseen verificar las declaraciones de todos los grupos de interesados cuando informen sobre estos temas en el futuro. Este artículo desea proporcionar evidencias útiles para servir de guía en las discusiones. En general, la intención es proporcionar una base estable para un debate más constructivo e informado en un proceso de continua evolución de la comunicación académica abierta.

Mito 1: Las preprints conseguirán que tu investigación sea ‘exitosa’.

Un “preprint” es una versión de un documento de investigación que se comparte en una plataforma en línea antes o durante un proceso formal de revisión por pares. Las plataformas de preprints se han vuelto populares debido a la creciente tendencia a la publicación en acceso abierto y pueden ser dirigidas por editores o por la comunidad. En la actualidad, existe una gama de plataformas específicas para cada disciplina o entre dominios.

Un mito persistente en torno a los preprints es la preocupación de que el trabajo puede estar en riesgo de ser plagiado – lo que significa que la misma investigación o una similar será publicada por otros sin la debida atribución a la fuente original – si está disponible públicamente pero aún no está asociada con el sello de aprobación de los revisores y de las revistas tradicionales. Estas preocupaciones a menudo se amplifican a medida que aumenta la competencia por los trabajos académicos y la financiación, y se percibe como particularmente problemático para los investigadores en los primeros años de su carrera y para otros investigadores de alto riesgo dentro de la universidad.

Sin embargo, los preprints de hecho protegen contra el plagio. Considerando diferencias entre los modelos tradicionales de publicación basados en la revisión por pares y el depósito de un artículo en un servidor, es menos probable para los manuscritos que se envían primero como preprints. En un escenario de publicación tradicional, el tiempo que transcurre desde la presentación del manuscrito hasta su aceptación y hasta el momento de su publicación. la publicación final puede variar de unas pocas semanas a años, y pasar por varias rondas de revisión y reenvío antes de la publicación final. Durante este tiempo, el mismo trabajo habrá sido ampliamente discutido con colaboradores externos, presentado y ha sido leído por editores y revisores en áreas de investigación relacionadas. Sin embargo, hay no hay ningún registro abierto oficial de ese proceso (por ejemplo, los revisores son normalmente anónimos, los informes y si se publicara un trabajo idéntico o muy similar durante el período de tiempo en que se publicara el informe. el original estaba todavía en revisión, sería imposible establecer su procedencia.

Los preprints proporcionan un registro temporal en el momento de la publicación, lo que ayuda a establecer la “prioridad de descubrimiento” para las reivindicaciones científicas. Esto significa que un preprints puede actuar como prueba de procedencia para ideas de investigación, datos, código, modelos y resultados. El hecho de que la mayoría de los preprints contienen un enlace persistente, generalmente un Identificador de Objeto Digital (DOI), también hace que sean fáciles de citar y rastrear. Así, si uno fuera a ser “plagiado” sin un reconocimiento adecuado, éste sería un caso de mala conducta académica y plagio, y podría ser perseguido como tal.

Mito 2: El factor de impacto y la posición de la revista son medidas de calidad para

autores

El factor de impacto de la revista (JIF) fue diseñado originalmente por Eugene Garfield como una métrica para ayudar a los bibliotecarios a tomar decisiones sobre a qué revistas valía la pena suscribirse, ya que el JIF recoge el número de citas de artículos publicados en cada revista en relación a las citas recibidas en un periodo de dos años. Desde entonces, el JIF se ha asociado como una marca de ‘calidad’ de la revista, y es de uso generalizado para la evaluación de la investigación e investigadores, incluso a nivel institucional. Por lo tanto, tiene un impacto significativo en la dirección. prácticas y comportamientos de investigación.

Sin embargo, este uso de la métrica JIF es defectuoso: a principios de la década de 1990 ya estaba claro que el uso de la media aritmética en su cálculo es problemático porque el patrón de citación la distribución es muy sesgado, lo que hace que la media aritmética sea una estadística inapropiada. para usar como medida de calidad de los documentos individuales dentro de las distribuciones de citación. Junto a este se pueden usar otras métricas a nivel de artículo fácilmente disponibles, tales como el número de citas o “Altmetrics”, junto con otras medidas cualitativas y cuantitativas de investigación ‘impacto’.

Mito 3: La aprobación por medio de la revisión por pares demuestra que se puede confiar en un trabajo de investigación, en sus datos y en las conclusiones reportadas.

El objetivo principal de esta práctica es mejorar la pertinencia y la precisión de los debates científicos. Aunque los expertos a menudo criticar la revisión por pares por una serie de razones, el proceso sigue siendo considerado a menudo como la “norma de oro” de la ciencia. Ocasionalmente, sin embargo, la revisión por pares aprueba los estudios que más tarde se descubren erróneos y que rara vez dan resultados engañosos o fraudulentos son descubiertos antes de su publicación. Por lo tanto, parece haber un elemento de discordia entre la ideología que hay detrás y la práctica de la revisión por pares. Al no comunicar de manera efectiva que la revisión por pares es imperfecta, el mensaje que se transmite al público en general es que los estudios publicados en la revista son “verdaderos” y que la revisión por pares protege la literatura de la ciencia defectuosa.

Mito 4: Sin la revisión por pares, la calidad de la ciencia y la literatura científica se resiente

La revisión por pares, sin duda, es parte integral del discurso científico de una forma u otra. Su papel de vigilante es necesario para mantener la calidad de la literatura científica. Sin el filtro que proporciona la revisión por pares, la literatura corre el riesgo de convertirse un “Todo vale” en el que los lectores no podrían distinguir la buena de la mala investigación. O eso dice el mito.

Ahora existe una necesidad apremiante de restaurar la revisión por pares a su lugar apropiado en la búsqueda académica. Una posible reacción a esto es pensar que las deficiencias de la revisión por pares pueden superarse con un filtrado aún más fuerte y más control de acceso. Un argumento común a favor de tales iniciativas es la creencia de que este filtro es necesario para mantener la integridad de la literatura científica.

Mito 5: El acceso abierto ha creado editores depredadores, y es universalmente de menor calidad con estándares más bajos de revisión por pares

La publicación de revistas depredadoras no se refiere a una categoría homogénea de prácticas. El nombre fue acuñado por el bibliotecario estadounidense Jeffrey Beall, quien creó una lista de revistas “engañosas y fraudulentas”, que se utilizó como referencia hasta su retirada en 2017. El término ha sido reutilizado desde entonces para una nueva base de datos con fines de lucro por Cabell’s International. Tanto la lista de Beall, como la base de datos de Cabell’s International, incluyen información verdaderamente fraudulenta y editores engañosos en el área de la agricultura biológica que pretenden prestar servicios (en particular, la revisión por pares de calidad) que no implementan, muestran consejos editoriales ficticios y/o números ISSN, utilizan técnicas dudosas de marketing y spamming o incluso el secuestro de títulos conocidos. Por otro lado, también enumeran revistas con estándares inferiores de revisión por pares y corrección lingüística. El número de revistas depredadoras así definidas ha crecido exponencialmente desde 2010. La demostración de las prácticas poco éticas existentes en la industria editorial de la agricultura biológica también atrajo la atención de un número considerable de medios de comunicación. Sin embargo, los artículos publicados por editores depredadores siguen representando sólo una pequeña proporción de las publicaciones. La mayoría de los editores de OA aseguran su calidad registrando sus en el DOAJ (Directorio de Revistas de Acceso Abierto) y cumplen con un conjunto normalizado de condiciones.

Mito 6: La transferencia de derechos de autor es necesaria para publicar y proteger a los autores.

Los métodos tradicionales de publicación académica requieren la transferencia completa y exclusiva de los derechos de autor. de los autores a la editorial, normalmente como condición previa para la publicación. Este proceso transfiere a los autores el control y la propiedad sobre la difusión y la reproducción. como creadores, a los editores como difusores, pudiendo estos últimos monetizar el proceso. La transferencia y propiedad de los derechos de autor representa una delicada tensión entre la protección de los derechos de los autores y los intereses -financieros y reputaciones- de editores e institutos. Con la publicación en Acceso Abierto (OA), por lo general, los autores conservan los derechos de autor de su trabajo, y los artículos y otros productos reciben una variedad de licencias dependiendo del tipo.

Mito 7: El acceso abierto de la ruta dorada cuesta dinero a los autores y es sinónimo del modelo de negocio de Pago por Procesamiento de Artículos (APC).

Con demasiada frecuencia, El Acceso Abierto confunde con una sola vía para lograrlo: el negocio de los pagos por procesamiento de artículos APCs, modelo, por el cual los autores (o instituciones o financiadores de la investigación, en su nombre) pagan un APC para cubrir los gastos de publicación. Sin embargo, hay varias rutas para llegar a OA. Estas son generalmente denominadas como `oro’, `bronce’, `verde’ o `diamante’; estas dos últimos explícitamente no tienen APCs. La ruta verde se refiere al autoarchivo del autor de una versión cercana a la final de su trabajo (por lo general el manuscrito aceptado ‘postprint’ en un sitio web personal o en un repositorio de propósito general. es preferible debido a una mejor conservación a largo plazo. La ruta diamante se refiere a la disponibilidad sin el pago de ningún APC, mientras que la ruta dorada a menudo requiere el pago de APCs adicionales para un acceso inmediato tras la publicación (es decir, todos los artículos basados en APCs están en Acceso Abierto, pero no todos los artículos de la ruta dorada están basados en APCs). La ruta bronce se refiere a los artículos de libre lectura del editor. pero sin ninguna licencia abierta explícita.

Mito 8: Se necesitan períodos de embargo sobre la “verde” para que el editor pueda mantener su modelo de negocio.

Como se mencionó en la sección anterior, la ruta “verde” se refiere al autoarchivo por parte de los autores, en que una versión del artículo (a menudo la versión revisada por pares antes de la composición tipográfica editorial) se publica en línea en un repositorio institucional y/o temático. Esta ruta a menudo depende de las políticas de la revista o del editor, que pueden ser más restrictivas y complicadas que las 33 respectivas políticas de ‘oro’ con respecto a la ubicación del depósito, la licencia y los requisitos de embargo. Algunos los editores requieren un período de embargo antes del almacenamiento en un repositorio público, argumentando que el autoarchivo inmediato corre el riesgo de perder ingresos por suscripciones. Actualmente se utilizan tiempos de embargo (De 6-12 meses en Ciencias y 12 meses en Ciencias Sociales). y las Humanidades), sin embargo, no hay pruebas empíricas del efecto que tienen estos embargos sobre las suscripciones a revistas.

El argumento de que el autoarchivo inmediato pone en riesgo los ingresos por suscripciones sí revela un riesgo implícito, especialmente en lo que se refiere al archivo de las postprints. Si los editores añaden valor al proceso de publicación más allá de la revisión por pares (por ejemplo, en la composición tipográfica, la difusión y el archivo). que valga la pena, la gente seguiría dispuesta a pagar por la revista, incluso si la revista sin formato “postprint” está disponible en otra parte. Un embargo es una declaración de que, de hecho, los precios cobrados por los artículos individuales a través de suscripciones, no son proporcionales al valor añadido de una publicación más allá de la organización del proceso de revisión por pares.

Mito 9: Web of Science y Sopas son bases de datos globales de conocimiento

Las bases de datos Web of Science (WoS) de Clarivate Analytics y Scopus de Elsevier son sinónimos con datos sobre la investigación internacional, y considerados como las dos más confiables o con mayor autoridad en fuentes de datos bibliométricos para el conocimiento de la investigación global revisada por pares en todas las disciplinas. Ambas también se utilizan ampliamente para la evaluación y promoción de los investigadores, el impacto institucional, e internacional. Pero mientras que estas bases de datos están generalmente de acuerdo en que contienen registros de alta calidad, no representan la suma de los resultados de la investigación global actual del conocimiento de la investigación.

Tanto WoS como Scopus son altamente selectivos. Ambas son empresas comerciales, cuyos estándares y criterios de evaluación están controlados en su mayoría por paneles de controladores de acceso en Norteamérica y Europa Occidental. Lo mismo ocurre con las bases de datos más completas, como la Web de Ulrich, que recoge unas 70.000 revistas, mientras que Scopus tiene menos del 50% de ellas y WoS menos del 25%.

Mito 10: Los editores no añaden ningún valor al proceso de comunicación académica.

Existe una creciente frustración entre los defensores del OA, con lo que se percibe como una resistencia a parte de muchos de los editores académicos establecidos. Los editores son a menudo acusados de capturar y monetizar la investigación financiada con fondos públicos, utilizando mano de obra académica gratuita para revisión por pares, y que después venden de las publicaciones resultantes a las universidades con pingües ganancias. Tales frustraciones a veces se desbordan en hipérboles, de que ‘los editores no añaden valor’ es uno de los ejemplos más comunes. Sin embargo, la publicación académica no es un proceso sencillo, y los editores agregan valor a la comunicación académica tal como está diseñada actualmente.