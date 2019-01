Hernández-Alfonso, Eduardo Alejandro and Paz-Enrique, Luis Ernesto and Alcívar-Molina, Silvio Alejandro and Martínez Veitía, Yusilka and Marrero Martínez, Marcia de la Caridad . Documento audiovisual. Consumo, procesamiento y análisis.,Editorial Feijóo, 2018.

Texto completo

Este texto aborda el audiovisual en todos sus aspectos: como producto artístico, como fuente de información y como objeto de investigación. El lector podrá encontrar contenidos como la producción audiovisual en la televisión local, el procesamiento de información audiovisual (normas, roles e instrumentos), el consumo, los metadatos y el análisis audiovisual, los procesos técnicos de documentación y la conservación de fuentes con imágenes en movimiento. También presenta una metodología para el análisis de contenido en materiales audiovisuales llamado VISUAL METRIC. Asimismo, se realizan análisis de contextos disímiles en los que el audiovisual se produce como parte de la actividad de las televisiones locales, con énfasis en el Centro Norte Televisión de Caibarién, Cuba.