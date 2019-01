Paz-Enrique, Luis Ernesto and Jalil-Vélez, Nadya Judafeet and García-Salmon, Luis Alberto and Mera-Leones, Rosa Marina and Mawyin Ceballos, Francisco Antonio . Calidad de revistas científicas. Variables, indicadores y acciones para su diagnóstico. Editorial Feijóo, 2018.

Texto completo

El presente texto constituye una referencia de consulta obligatoria para lectores, académicos e investigadores que trabajan en el campo de la publicación o están relacionados con publicaciones seriadas y científicas. El lector podrá encontrar contenidos como la bibliometría y el método bibliométrico, obsolescencia bibliográfica, endogamia editorial, estudios de vigilancia científica y otros aspectos que determinan la calidad de las revistas científicas. El texto presenta estudios sobre dos revistas científicas universitarias cubanas: Centro Azúcar y Centro Agrícola como una forma de validar los aspectos relativos alrededor de variables e indicadores que determinan la calidad de las revistas científicas. El lector especializado podrá encontrar las claves para poder ubicar, visualizar y obtener un impacto potencial en proyectos de mejora de publicaciones seriadas y publicaciones científicas. El texto es una necesidad para editores y equipos editoriales que deseen posicionar sus publicaciones en bases de datos de alto impacto a nivel internacional.