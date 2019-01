Política de acceso abierto y práctica de intercambio de datos en las universidades del Reino Unido

Zhu, Y. (2019). Open-access policy and data-sharing practice in UK academia. Journal of Information Science. https://doi.org/10.1177/0165551518823174

El intercambio de datos puede definirse como la divulgación de datos de investigación que pueden ser utilizados por otros. Con el reciente movimiento de la Ciencias Abierta, se ha hecho un llamamiento para el libre acceso a los datos, las herramientas y los métodos en el mundo académico. En los últimos años, han surgido depósitos y centros de datos temáticos e institucionales, junto con la publicación en línea. Muchos registros científicos, incluidos los artículos y datos publicados, se han puesto a disposición a través de nuevas plataformas. En el Reino Unido, la mayoría de los principales financiadores de la investigación tienen una política de datos y exigen que los investigadores incluyan un “plan de intercambio de datos” al solicitar cualquier financiación pública. Sin embargo, hay una serie de obstáculos que impiden la adopción a gran escala del intercambio de datos. Esas barreras no son sólo técnicas, sino también psicológicas y sociales.

Por ello, se llevó a cabo una encuesta con más de 1.800 investigadores con sede en el Reino Unido para explorar el grado de apoyo a la puesta en común de datos y las características y factores asociados con la práctica de puesta en común de datos.

Se descubrió que, si bien la mayoría de los investigadores reconocían la importancia de compartir los datos de la investigación, pero la mayoría de ellos nunca habían compartido o reutilizado los datos de la investigación. Hubo diferencias en el grado de intercambio de datos entre los diferentes géneros, disciplinas académicas, edad y antigüedad. También encontró que el conocimiento de la política de acceso abierto (Open-Access, OA) del Research Council UK (RCUK), la experiencia de la publicación de la OA Oro y Verde, las actitudes hacia la importancia de compartir datos y la experiencia de utilizar datos secundarios estaban asociadas con la práctica de compartir datos. Un pequeño grupo de investigadores utilizó medios sociales como Twitter, blogs y Facebook para promover los datos de investigación que habían compartido en línea. Estos hallazgos contribuyen al conocimiento y comprensión de la ciencia abierta y ofrecen recomendaciones a instituciones académicas, revistas y agencias de financiación.