Contribución de las publicaciones a la educación escolar

Publishing’s contribution to school education: The role of educational materials in teacher time savings. London, Publishers Association, 2018

La Asociación de Editores del Reino Unido ha publicado un análisis Frontier que destaca el valor de los libros de texto para la educación escolar al ahorrar tiempo a los profesores.

El informe analiza el valor del tiempo que los profesores dedican a la preparación -4.800 millones de libras esterlinas al año- y el beneficio de reasignar potencialmente ese tiempo a tareas más productivas, como el tiempo de relación con los estudiantes y la enseñanza efectiva de lecciones. El informe concluye que en términos de ahorro de tiempo, los libros de texto ahorran a los profesores cuatro minutos y medio por jornada laboral. Esto se basa en un análisis del “valor del tiempo” que tiene en cuenta los salarios de los docentes, el tiempo que dedican a la preparación de los libros de texto y el dinero que gastan en ellos.

Si bien existe una brecha en la evidencia sobre la cantidad exacta de tiempo que los libros de texto realmente ahorran a los maestros, es probable que el tiempo estimado de cuatro minutos y medio por día de trabajo sea bastante conservador; una encuesta sugiere que los libros de texto realmente ahorran por lo menos 18 minutos por día de trabajo, lo que significa que los libros de texto tienen un retorno de cuatro veces su valor. El análisis reveló que los beneficios son mayores para los profesores de secundaria que para los de primaria, y que los libros de texto pueden tener naturalmente más beneficios en términos de calidad y coherencia de la enseñanza.