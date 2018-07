Aquellas películas que se basan en libros obtienen mayor asistencia de publico, mejores críticas y un 53% más de recaudación

“Publishing’s Contribution to the Wider Creative Industries”. London: Publishers Association, 2018

Frecuentemente se escucha que las cultura visual está acabando con la industria editorial, nada más lejos de esta afirmación, un informe de la asociación de editores británicos prueba con fatos que aquellas películas que se basan en libros obtienen más asistencia de publico y más de un 50% de recaudación en taquilla.

Publishers Association, la asociación de editores británicos dice que lo mejor del cine, la televisión y el teatro comienza en un libro, ya que las producciones y adaptaciones de libros de TV basadas en libros tienden a ser mucho más rentables, obtener mejores críticas y atraen a más espectadores que los basadas en guiones originales.Según el informe la industria editorial aumenta significativamente el valor comercial y cultural de las producciones cinematográficas, televisivas y teatrales, constituyendo la base del sector de las industrias creativas del Reino Unido. El estudio incluye no sólo estadísticas y su interpretación, sino también varios estudios de caso, entre ellos el tratamiento cinematográfico de Roger Micheli en 2017 sobre el libro de Daphne du Maurier de 1951, My Cousin Rachel; la serie de televisión de seis capítulos de la directora Susanne Bier, The Night Manager, basada en el libro de John le Carré de 1993; y War Horse, de Michael Morpurgo de 1982, que primero se adaptó al teatro en 2007 y posteriormente se estrenó como película de Steven Spielberg en 2011.

Entre 2007 y 2016, el 52% de las 20 mejores películas producidas en el Reino Unido se basaron en material publicado. Estas películas recaudaron 1.900 millones de dólares en ingresos de taquilla en el Reino Unido y 30.000 millones de dólares en todo el mundo, lo que representa el 61% del total bruto de taquilla en el Reino Unido y el 65% en todo el mundo. Aquellas películas o series cuyo argumento se basa en un libro obtienen un 53% más de ingresos de taquilla a nivel mundial y un 58% más de espectadores en el caso de las producciones televisivas de más “alta calidad” que las basadas en guiones originales.El el caso de producciones teatrales incrementan la venta de entradas en casi tres veces más.

Los libros también son una fuente popular para series de televisión de alto presupuesto. De los 100 principales programas de televisión emitidos entre 2013 y 2017 en los canales gratuitos del Reino Unido, los de origen literario atrajeron un promedio adicional de 1,3 millones de espectadores por episodio, lo que equivale a un 58% más de espectadores que los programas basados en un guión original.

En el caso del teatro, las producciones basadas en libros incrementan en casi tres veces más la venta de entradas, 2,8 veces los ingresos y tienden a durar más tiempo en cartelera respecto a aquellas producciones basadas en un guión original.

El informe también afirma que además las películas adaptadas no sólo tienen un mejor rendimiento económico, sino también un mejor rendimiento en términos de aclamación por parte de la crítica y premios, y también afirma que la implicación directa del autor puede a veces mejorar la calidad de las adaptaciones, debido a su profundo conocimiento de la historia y de los personajes. En una escala de clasificación de cinco estrellas, el material adaptado añade media estrella, y sus efectos tienen repercusión en dar un nuevo impulso a la venta de libros, situándose estos entre las novelas más vendidas de cada temporada, al igual que ocurre en el caso de los libros de no ficción cuando estos se basan en una obra temática.

En conclusión, la publicación editorial juega un papel central en el descubrimiento de contenido para cine, televisión y teatro, y es una de las fuentes principales para en estas industrias, parece evidente que las películas y programas de televisión basados en libros obtienen mejores resultados que los guiones originales, tanto en de asistencia a espectáculos, en términos comerciales, como de éxito de crítica.