Foster, R. J. and H. A. Horst. [e-Book] The Moral Economy of Mobile Phones. Camberra, ANU Press, 2018.

Texto completo:

PDF

ePub

Mobi

La economía moral de los teléfonos móviles implica un campo de relaciones cambiantes entre los consumidores, las empresas y los actores estatales, todos los cuales tienen sus propias ideas sobre lo que es bueno, justo y equitativo. Estas ideas informan las formas en que, por ejemplo, los consumidores adquieren y utilizan los teléfonos móviles; las empresas promueven y venden suscripciones de voz, SMS y datos; y la administración regula tanto el uso cotidiano de los teléfonos móviles como la actividad del mercado en torno a los teléfonos móviles. La ambivalencia y el desacuerdo sobre quién debe qué a quién es, por lo tanto, una característica integral de la economía moral de los teléfonos móviles. Este volumen identifica y evalúa lo que está en juego en la economía moral de los teléfonos móviles. En los seis capítulos principales se examinan casos etnográficos de Papua Nueva Guinea, Fiji y Vanuatu. El volumen también incluye una breve introducción con información de fondo sobre la reciente “revolución digital” en estos países y dos comentarios finales que reflexionan sobre el significado de los capítulos para nuestra comprensión del capitalismo global y el Pacífico contemporáneo.