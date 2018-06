Diccionario de la biografía mundial

Jones, B. (2018). [e-Book] Dictionary of World Biography : Fifth edition. Canberra, ANU Press, 2018

Texto completo

Jones, Barry Owen (1932-). Político, escritor y abogado australiano, nacido en Geelong. Educado en la Universidad de Melbourne, fue funcionario público, profesor de escuela secundaria, intérprete de radio y televisión, profesor universitario y abogado antes de servir como diputado laborista en el Parlamento victoriano de 1972-77 y en la Cámara de Representantes australiana de 1977-98. Asumió un papel destacado en la reactivación de la industria cinematográfica australiana, aboliendo la pena de muerte en Australia, y fue el primer político en sensibilizar a la opinión pública sobre el calentamiento global, la sociedad “postindustrial”, la revolución de las tecnologías de la información, la biotecnología, el auge de la “tercera edad” y la necesidad de preservar la Antártida como un desierto. En el Gobierno de Hawke, fue Ministro de Ciencia 1983-90, Precios y Asuntos del Consumidor 1987, Pequeña Empresa 1987-90 y Aduanas 1988-90. Fue miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, París 1991-95 y Presidente Nacional del Partido Laborista Australiano 1992-2000, 2005-06. Fue Vicepresidente de la Convención Constitucional de 1998. Sus libros incluyen Decades of Decision 1860- (1965), Joseph II (1968), Age of Apocalypse (1975), y editó The Penalty is Death (1968). ¡Dormilones, despierta! Technology and the Future of Work fue publicado por Oxford University Press en 1982, se convirtió en un bestseller y ha sido traducido al chino, japonés, coreano, sueco y braille. La cuarta edición se publicó en 1995. Knowledge Courage Leadership, una colección de discursos y ensayos, apareció en 2016.