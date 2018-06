El uso de Internet y los medios de comunicación social sigue aumentando en los países en desarrollo y se mantiene estable en los países ricos

Poushter, J., C. Bishop, et al. (2018). [e-Book] Social Media Use Continues to Rise in Developing Countries but Plateaus Across Developed Ones. Digital divides remain, both within and across countries. Whasingthon, Pew Research Center, 2018.

Texto completo

En los últimos años, han surgido dudas sobre los beneficios generales del acceso a Internet y el uso de los medios sociales. Preocupa o no, la proporción de personas que utilizan Internet o poseen un teléfono inteligente sigue creciendo en el mundo en desarrollo y sigue siendo alta en los países desarrollados. Cuando se trata del uso de los medios sociales, la gente de los mercados emergentes y en desarrollo se acerca rápidamente a los niveles observados en las economías más avanzadas. Además, a medida que la población de las economías avanzadas alcanza los límites superiores de la penetración de Internet, La brecha digital sigue existiendo, tanto dentro de los países como entre ellos

En los últimos cinco años ha habido un aumento constante en el uso de Internet entre las 19 economías emergentes y en desarrollo encuestadas. Entre 2013 y 2014, una mediana del 42% en estos países dijo que accedieron a Internet al menos ocasionalmente o que tenían un teléfono inteligente. Para 2017, una mediana del 64% estaba en línea. Mientras tanto, el uso de Internet entre las 17 economías avanzadas encuestadas se ha mantenido relativamente plano, con una mediana del 87% en estos países que utilizan Internet al menos ocasionalmente en 2017, similar al 86% que dijo esto en 2015 o 2016.

Una historia similar se observa en el uso de teléfonos inteligentes. En 2013-2014, alrededor de una cuarta parte de las personas de las economías emergentes y en desarrollo declararon poseer un teléfono inteligente, es decir, un teléfono móvil que puede acceder a Internet y a aplicaciones. En 2017, esa proporción había aumentado al 42%. Entre las economías avanzadas, el 72% dice tener un teléfono inteligente en 2017, la misma tasa que en 2015-16.