Los millennials se destacan por el uso intenso de la tecnología, pero las generaciones más mayores también adoptan la vida digital.

Los milenials a menudo han guiado a los estadounidenses mayores en la adopción y uso de la tecnología, y esto es en gran medida cierto. Pero también ha habido un crecimiento significativo en la adopción de tecnología en los últimos años entre las generaciones mayores, en particular entre los Gen Xers y los Baby Boomers.

Más de nueve de cada diez milenials (92%) poseen teléfonos inteligentes, en comparación con el 85% de la Generación X (los que cumplen entre los 38 y los 53 años este año), el 67% de los Baby Boomers (entre los 54 y los 72 años) y el 30% de la Generación Silenciosa (entre los 73 y los 90 años), según un nuevo análisis de datos del Pew Research Center. Del mismo modo, la gran mayoría de los mileniales (85%) dicen que utilizan los medios de comunicación social. Por ejemplo, una proporción significativamente mayor de Millennials ha adoptado plataformas relativamente nuevas como Instagram (52%) y Snapchat (47%) a diferencia de las generaciones más mayores.

A diferencia de la propiedad de teléfonos móviles y uso de medios sociales, los Gen Xers superan a los Millennials en propiedad de tabletas. La diferencia entre ellos ahora es de 10 puntos porcentuales, ya que el 64% de los Gen Xers y el 54% de los Millennials dicen que poseen tabletas. La mayoría de los Gen Xers también dicen que tienen servicio de banda ancha en casa. Alrededor del 73% de los Gen X tienen banda ancha en casa, en comparación con el 66% de los boomers y el 34% de los silenciosos.

Y mientras que la proporción de usuarios de medios sociales entre los Millennials se ha mantenido en gran medida sin cambios desde 2012, la proporción de Gen X que utiliza medios sociales ha aumentado en 11 puntos porcentuales durante este período de tiempo. Como resultado, las acciones comparables de la Generación X y Millennials ahora reportan usar Facebook (76% y 82%, respectivamente).

Los Baby Boomers continúan a la zaga de los Gen Xers y los Millennials en la mayoría de las medidas de adopción de tecnología, pero las tasas de adopción para este grupo han estado creciendo rápidamente en los últimos años. Los boomers son ahora mucho más dados a poseer un teléfono móvil que en 2011 (67% ahora frente a 25% entonces). Además, aproximadamente la mitad (52%) de los boomers dicen que poseen una tableta, y la mayoría (57%) usan medios sociales.

Aunque los boomers han adoptado con entusiasmo una serie de tecnologías en los últimos años, es menos probable que los miembros de la Generación Silenciosa lo hayan hecho. Tres de cada diez silenciosos (30%) dicen tener un teléfono inteligente, y menos (25%) informan tener una tableta o usar medios sociales (23%). Encuestas anteriores del Pew Research Center han encontrado que los adultos mayores enfrentan algunas barreras únicas para adoptar nuevas tecnologías – desde una falta de confianza en el uso de nuevas tecnologías, hasta desafíos físicos a la hora de manipular varios dispositivos.