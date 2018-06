Gramlich, John. 5 facts about Americans and Facebook, Washington D. C.: Pew Research Centre, 2018

Facebook está en el centro de atención nacional. Su cofundador y director ejecutivo, Mark Zuckerberg, testifica ante el Congreso. Se espera que Zuckerberg se enfrente a las preguntas de los legisladores sobre la reciente revelación de la compañía de que los datos de hasta 87 millones de sus usuarios pueden haber sido compartidos indebidamente con una firma consultora política durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Su viaje al Capitolio llega cuando muchos estadounidenses expresan su preocupación por la forma en que las empresas de medios sociales están manejando la información personal.

He aquí cinco datos sobre el uso que los estadounidenses hacen de Facebook, extraídos de encuestas recientes del Pew Research Center:

1. Alrededor de dos tercios de los adultos estadounidenses (68%) utilizan Facebook, según una encuesta realizada en enero de 2018. Eso no ha cambiado desde abril de 2016, Con la excepción de YouTube, la plataforma para compartir videos utilizada por el 73% de los adultos, ninguna otra gran plataforma de medios sociales se acerca a Facebook en términos de uso. Alrededor de un tercio de los estadounidenses dicen que utilizan Instagram (35%), otras redes que utilizan son Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Twitter y WhatsApp.

2. Facebook es popular entre todos los grupos demográficos, aunque algunos grupos tienen más probabilidades de utilizarlo que otros. Cerca de tres cuartas partes de las mujeres en los EE.UU. (74%) utilizan la plataforma, en comparación con el 62% de los hombres. También hay diferencias según el tipo de comunidad y el nivel de educación: Las personas que viven en zonas urbanas tienen más probabilidades que las que viven en zonas suburbanas o rurales de utilizar Facebook, al igual que las que tienen un título universitario en comparación con las que tienen un nivel de educación más bajo. Alrededor de ocho de cada diez (81%) de las personas de 18 a 29 años de edad usan Facebook; eso es casi el doble de la proporción entre las personas de 65 años o más (41%). Sin embargo, la proporción de estadounidenses mayores que usan la plataforma se ha duplicado desde agosto de 2012, cuando sólo el 20% de los mayores de 65 años dijeron que la usaban.

2. Facebook es popular entre todos los grupos demográficos, aunque algunos grupos tienen más probabilidades de utilizarlo que otros. Cerca de tres cuartas partes de las mujeres en los EE.UU. (74%) utilizan la plataforma, en comparación con el 62% de los hombres. También hay diferencias según el tipo de comunidad y el nivel de educación: Las personas que viven en zonas urbanas tienen más probabilidades que las que viven en zonas suburbanas o rurales de utilizar Facebook, al igual que las que tienen un título universitario en comparación con las que tienen un nivel de educación más bajo. Alrededor de ocho de cada diez (81%) de las personas de 18 a 29 años de edad usan Facebook; eso es casi el doble de la proporción entre las personas de 65 años o más (41%). cifra que se ha duplicado desde agosto de 2012, cuando sólo el 20% de los mayores de 65 años dijeron que la usaban.

3. La mayoría de los usuarios de Facebook visitan el sitio al menos una vez al día. Alrededor de tres cuartas partes de los usuarios de la plataforma en EE.UU. (74%) dicen que visitan el sitio diariamente, según la encuesta de enero de 2018. Eso no es estadísticamente diferente de abril de 2016, la última vez que el Pew Research hizo esta pregunta. La proporción de usuarios que visitan Facebook al menos una vez al día es mayor que la proporción de usuarios que visitan Snapchat (63%) e Instagram (60%) al menos una vez al día. Sin embargo, Facebook y Snapchat tienen cuotas similares de usuarios que dicen que visitan cada sitio respectivo varias veces al día (51% frente a 49%).

4. Casi la mitad de todos los adultos estadounidenses (45%) reciben noticias de Facebook, según una encuesta realizada en agosto de 2017. La proporción de adultos estadounidenses que se informan sobre noticias a través de Facebook es mucho mayor que la de los que reciben noticias a través de YouTube (18%), Twitter (11%), Instagram (7%), Snapchat (5%), LinkedIn (5%) y otras plataformas.

5. Aunque una gran parte de los estadounidenses recibe noticias de Facebook y otros sitios de medios sociales, muy pocas personas expresan mucha confianza en la información de estos sitios. Sólo el 5% de los estadounidenses en línea dicen tener “mucha” confianza en la información que obtienen de los sitios de medios sociales, mientras que otro 33% dice tener “algo” de confianza en ellas, según una encuesta realizada en marzo de 2017. La proporción de estadounidenses en línea que confían al menos un poco en la información que obtienen de los medios sociales (37%) es muy inferior a la de adultos estadounidenses que confían al menos un poco en la información que obtienen de las organizaciones de noticias locales (85%), amigos y familiares (76%) y organizaciones de noticias nacionales (72%).