¿Conocemos a nuestros estudiantes? Una comparación de las prioridades de los estudiantes sobre los servicios y las percepciones de los bibliotecarios sobre esas prioridades

Young, B. W. and S. L. Kelly “How Well Do We Know Our Students? A Comparison of Students’ Priorities for Services and Librarians’ Perceptions of Those Priorities.” The Journal of Academic Librarianship vol. 44, n. 2 (2018). pp. 173-178. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009913331730397X

Las brechas de percepción miden la disparidad entre el estado actual y el estado esperado o deseado para un fenómeno en particular. Este estudio de investigación examinó las brechas de percepción entre cómo los estudiantes de pregrado de la Universidad de Mississippi priorizaron la fidelidad a posibles servicios y cómo los bibliotecarios de la Universidad de Mississippi consideraron que los estudiantes priorizan esos servicios.

La metodología utilizada fue la entrega de un test entre los los estudiantes durante un que fue comparado con otro test completado por los bibliotecarios para calcular la brecha de percepción para diferentes servicios y espacios. Las brechas de percepción para los servicios relacionados con la tecnología se analizaron con base en los hallazgos del estudio previo de los autores. Las lagunas de percepción revelaron varios servicios que los bibliotecarios subestimaron notablemente (horarios extendidos, iluminación natural) o sobreestimaron (impresión en 3D, eliminación de estanterías para añadir espacio de estudio). También se analizaron las brechas de percepción para los ítems que más y menos interesaban a los estudiantes.