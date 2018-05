Zhu, X. “E-book ILL in Academic Libraries: A Three-Year Trend Report.” The Journal of Academic Librarianship vol. 44, n. 3 (2018). pp. 343-351. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133317303543

A pesar de la tendencia generalizada de adopción de libros electrónicos por parte de las bibliotecas universitarias de EE.UU., el préstamo interbibliotecario (ILL) de libros electrónicos se está quedando muy rezagado debido a las restricciones de los acuerdos de licencia, las plataformas no estandarizadas, las políticas de las bibliotecas y las barreras tecnológicas. La larga tradición de préstamo interbibliotecario en bibliotecas universitarias se ve afectada, porque un número creciente de bibliotecas están adoptando modelos de compra de libros electrónicos basados en el usuario que no permiten el préstamo interbibliotecario.

Este documento compara los hallazgos de dos encuestas longitudinales sobre las prácticas de préstamo interbibliotecario de libros electrónicos en bibliotecas universitarias de EE.UU., basadas en muestreo aleatorio. Los resultados de los análisis estadísticos inferenciales revelan que, mientras que el préstamo interbibliotecario de libros electrónicos completos rara vez se practica y no muestra ningún crecimiento, el préstamo de capítulos de libros electrónicos se es cada vez más común en las bibliotecas universitarias de Estados Unidos. Los bibliotecarios han adquirido más conocimientos sobre cuestiones tecnológicas y de concesión de licencias, pero sus percepciones de estas barreras son dispares. El estudio también muestra que las instituciones más grandes tienen más probabilidades de prestar servicios de libros electrónicos y sus bibliotecarios tienden a ser más positivos sobre el futuro del préstamo interbibliotecario de libros electrónicos.