Usos y actitudes de los bibliotecarios hacia los libros electrónicos

Hanz, K. and D. McKinnon “When Librarians Hit the Books: Uses of and Attitudes Toward E-Books.” The Journal of Academic Librarianship vol. 44, n. 1 (2018). pp. 1-14. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133317303178

Los bibliotecarios ofrecen una perspectiva única sobre los libros electrónicos: por un lado, reúnen estos recursos y capacitan a los usuarios como parte de su trabajo, mientras que, por otro lado, ellos mismos pueden ser usuarios de libros electrónicos. Con el reciente aumento de las expectativas de investigación de los bibliotecarios académicos canadienses, este estudio pretendía descubrir: cuando los bibliotecarios investigan, ¿utilizan libros electrónicos y con qué frecuencia los utilizan? Este estudio examina los resultados de una encuesta de 392 bibliotecarios universitarios de todo Canadá.

La encuesta generó datos sobre el uso y las actitudes de los bibliotecarios hacia los libros electrónicos. Mientras que varios estudios examinan el uso y las opiniones de los libros electrónicos entre otros grupos de usuarios, este estudio examina cómo los bibliotecarios buscan o usan los libros electrónicos de manera diferente a otros grupos de usuarios. Los resultados ayudarán a los bibliotecarios a mejorar su trabajo de enlace y a tomar decisiones más informadas sobre el desarrollo de colecciones en sus propias instituciones.