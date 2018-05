Publicación de libros electrónicos académicos en China

Fu, W.-Q., M. Zhang, et al. “Academic e-Book Publishing in China: An Investigation of Current Status and Publishers’ Attitudes.” The Journal of Academic Librarianship vol. 44, n. 1 (2018). pp. 15-24. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133317302951

Este estudio investiga el estado actual y las actitudes hacia la publicación de libros electrónicos académicos por parte de editores académicos de China continental a través de una encuesta en línea. Este estudio recopiló datos de encuestas de 49 editoriales académicas autorizadas en China, centrándose en sus perfiles de venta de libros electrónicos y sus percepciones de cómo las ventas de libros electrónicos afectan a las editoriales y bibliotecas. Los datos revelan que la industria de libros electrónicos académicos de China se encuentra todavía en una fase temprana de desarrollo y tiene un mercado relativamente pequeño. Los resultados muestran diferencias significativas en la voluntad y las actitudes hacia la publicación de libros electrónicos entre los editores en Humanidades y los editores de Ciencias, y también demuestran que el aumento de la demanda de libros electrónicos por parte de las bibliotecas académicas promueve el proceso de transformación digital de los editores académicos. Este estudio argumenta que las editoriales académicas chinas necesitan mejorar aún más la calidad de los libros electrónicos académicos, acelerar la transición de los proveedores de contenido académico a los proveedores de servicios de contenido académico y fortalecer su cooperación con las partes interesadas.