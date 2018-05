Importancia de la comprensión del lenguaje de la Alfabetización Informacional

Orgeron, J.-P. “Understanding the Language of Information Literacy.” The Journal of Academic Librarianship vol. 44, n. 1 (2018). pp. 81-87. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133317302707

Para el uso eficaz de los recursos de la biblioteca es necesario comprender el lenguaje de los conocimientos básicos en materia de información. Los resultados de un estudio reciente indican que los estudiantes universitarios carecen de esa comprensión, y los autores recomiendan que los bibliotecarios, en colaboración con el profesorado, vuelvan a evaluar los términos de la alfabetización informativa. Este artículo examina lo que implica reevaluar estos términos basándose en varias ideas de la filosofía del lenguaje, que proporciona una base para comprender los desafíos semánticos a los que se enfrentan los bibliotecarios en la formación de los usuarios. Toda reevaluación de los términos relativos a la adquisición de competencias básicas en materia de información debería reconocer su uso ordinario y especializado y apuntar a la expresión holística de los conceptos básicos, por complejos que sean.