Prácticas de expurgo en bibliotecas universitarias

Ackerman, E. and L. DeLuca “Weed ‘Em and Reap? Deselection of Political Science Books.” The Journal of Academic Librarianship vol. 44, n. 1 (2018). pp. 88-95. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133317302926

El expurgo de colecciones de bibliotecas universitarias es ampliamente reconocido como una tarea necesaria y beneficiosa, pero difícil. Se han realizado pocas investigaciones sobre la manera en que los bibliotecarios abordan el expurgo para un tema académico en particular y cómo aplican los planes y criterios generales de deseleción a un tema específico. Este proyecto examina las prácticas de expurgo de los bibliotecarios responsables de la gestión de colecciones de libros de ciencias políticas y disciplinas afines mediante el uso de una encuesta sobre sus experiencias y perspectivas de expurgo. Si bien los encuestados expresaron motivaciones similares para el expurgo, los obstáculos que encuentran y sus enfoques para desarrollar proyectos de deseleción en comparación con los que se describen en la literatura, los encuestados tenían más confianza en el expurgo y lo práctican con más frecuencia de lo esperado. Las respuestas de texto abierto permitieron comprender cómo los bibliotecarios aplican criterios amplios y subjetivos de eliminación de libros, como la relevancia, o la relación de sus colecciones con la política bibliotecaria y académica.