Conéctese, colabore y comuníquese: informe sobre cómo las bibliotecas universitarias demuestran su valor

Brown, K. and K. J. Malenfant (2018). [e-Book] Connect, Collaborate, and Communicate: A Report from the Value of Academic Libraries Summits, Chicago: ACRL, 2012.

Texto completo

Una de las grandes preocupaciones de las bibliotecas en el siglo XXI es saber como demostrar el valor que proporcionan las bibliotecas y los bibliotecarios a sus comunidades para apoyar los objetivos de aprendizaje. ACRL presenta este libro blanco “Connect, Collaborate, and Communicate” con 5 recomendaciones para que los profesionales de las bibliotecas apoyen este objetivo.

Las bibliotecas como socios clave en la educación superior participan activamente en las estrategias de éxito de estudiantes e investigadores. Los profesionales de la información que trabajan en bibliotecas universitarias deben tener como uno de sus principales objetivos institucionales el fomento y facilitación de la adquisición de competencias informativas por parte de sus usuarios. Las habilidades de la información son vitales para el éxito del aprendizaje permanente de cualquier investigador o estudiante.

La Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación estadounidenses (ACRL) ha publicado un libro blanco titulado “Connect, Collaborate, and Communicate: A Report from the Value of Academic Libraries Summits”, que informa sobre dos encuentros organizados por National Leadership Collaborative Planning Grant from the Institute of Museum and Library Services.

El informe, elaborado conjuntamente por Karen Brown, profesora asociada de la Universidad Dominicana y Kara Malenfant, resume amplios temas sobre la naturaleza dinámica de la evaluación de la educación superior. A partir de estos temas, el informe presenta cinco recomendaciones para los profesionales de las bibliotecas :

Aumentar la comprensión de los bibliotecarios sobre el valor y el impacto de la biblioteca en relación con las diversas dimensiones del aprendizaje y el éxito de los estudiantes.

Articular y promover la importancia de las competencias de evaluación necesarias para documentar y comunicar el impacto de la biblioteca en el aprendizaje y el éxito de los estudiantes.

Crear oportunidades de desarrollo profesional para que los bibliotecarios aprendan a iniciar y diseñar evaluaciones que demuestren las contribuciones de la biblioteca al avance de la misión institucional y las metas estratégicas.

Ampliar las relaciones de colaboración para las actividades de evaluación con los grupos constitutivos de la educación superior y las partes interesadas conexas.

Integrar el uso de los recursos existentes de ACRL con las iniciativas de valor de la biblioteca.

Más allá de estas recomendaciones, el informe también articula un marco para la acción futura”, dijo Megan Oakleaf, copresidenta del comité del Valor de las Bibliotecas Académicas de ACRL y profesora asociada de la Escuela de Servicios de Información de la Universidad de Syracuse. “Este será un documento guía para avanzar en la discusión a nivel nacional y local.”