Politización del Espacio Digital : Teoría, Internet y Renovación de la Democracia

Smith Garrisson, T. [e-Book] Politicizing Digital Space : Theory, the Internet, and Renewing Democracy. Westminster, University of Westminster Press, 2017.

El objetivo de este libro es esbozar cómo una política radicalmente democrática puede ser revitalizada en la teoría y en la práctica a través del uso de Internet. El autor sostiene que la política en su sentido propio puede distinguirse de la antipolítica analizando la configuración del espacio público, la subjetividad, la participación y el conflicto. Cada uno de estos terrenos puede configurarse de manera más o menos política, aunque el statu quo contemporáneo los inclina fuertemente hacia una configuración antipolítica, y a partir de esta comprensión de lo que implica exactamente la política, este libro considera cómo Internet puede ayudar y obstaculizar los esfuerzos para mover cada área en una dirección más política. Al interpretar explícitamente las teorías contemporáneas de lo político en términos de Internet, este análisis evita las trampas del determinismo tecnológico y del cinismo tecnológico, al dar a conocer lo que significa la palabra “política”, el autor desarrolla un trabajo teórico de Arendt, Rancière, Žižek y Mouffe para presentar una visión clara y coherente de cómo, en teoría, se puede digitalizar la política y, alternativamente, cómo se puede desplegar Internet al servicio de la política tridemocrática”.