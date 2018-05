El espectáculo 2.0: Re-leer a Debord en el contexto del capitalismo digital

The Spectacle 2.0 : Reading Debord in the Context of Digital Capitalism [e-Book] . Westminster, University of Westminster Press, 2017

Spectacle 2.0 refunde la teoría del espectáculo de Debord en el marco del capitalismo digital del siglo XXI. Ofrece una reevaluación de la noción original de Debord de Espectáculo de finales de la década de 1960, de su posterior revisión en la década de 1990, y presenta una reinterpretación del concepto dentro del escenario del capitalismo informativo contemporáneo y más específicamente del trabajo digital y de los medios de comunicación. Se argumenta que la forma Espectáculo 2.0 funciona como la red interactiva que enlaza a través de un lenguaje singular (pero contradictorio) varios imaginarios, uniendo diversos contextos productivos como la logística, las finanzas, los nuevos medios y el urbanismo. El espectáculo 2.0 coloniza así la mayoría de las esferas de la vida social a través de procesos de mercantilización, explotación y reificación. Diversos colaboradores consideran el tema dentro de las dos secciones principales del libro: La Parte I conceptualiza el Espectáculo en el contexto del capitalismo informativo; las contribuciones de la Parte II ofrecen casos empíricos que historian el Espectáculo en relación con el presente (y el pasado reciente) mostrando cómo un enfoque del Espectáculo 2.0 puede iluminar y deconstruir aspectos específicos de la realidad social contemporánea. Todas las contribuciones incluidas en este libro reelaboran la categoría del Espectáculo para presentar un estimulante compendio de literatura crítica teórica en los campos de los medios de comunicación y los estudios laborales. En la era de la economía de los conciertos, el contenido altamente mediado y el presidente Trump, el concepto de Debord es posiblemente más relevante que nunca.