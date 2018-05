Google prepara un servicio “Read it Later” para guardar noticias y leerlas posteriormente

Sabemos qué artículos y páginas web pueden guardarse para su posterior visualización. Los artículos marcados para Leer más tarde se almacenarán localmente durante siete días. Instapaper y Pocket son dos de los servicios de lectura más populares en el mundo. Tienen aplicaciones móviles y extensiones de navegador para enviar artículos a través de muchas plataformas diferentes, incluyendo lectores electrónicos. Google ha estado desarrollando activamente su propio sistema Read it Later y es posible que lo lance a finales de este año.

La aplicación principal de Google App ha ido adquiriendo poco a poco la funcionalidad Read it Later, aún no está activa. Será interesante ver cómo se lanzará el servicio Google Read it Later

Los artículos que quieras leer más tarde se pueden añadir desde Android o iOS siempre que tengas instalada la aplicación Bandeja de entrada. Los artículos de la Web se pueden guardar a través de la extensión Inbox Chrome. No es un sistema muy sofisticado en este momento, pero Google obviamente tiene sus miras puestas en gente como Pocket e Instapaper.