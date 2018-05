Desarrollo de Educadores para la Era Digital: Un Marco para Capturar el Conocimiento en Acción

Breen, P. [e-Book] Developing Educators for The Digital Age : A Framework for Capturing Knowledge in Action. University of Westminster Press, 2018

La evaluación de las competencias y la captura de conocimientos se encuentra en la vanguardia de la educación superior contemporánea, donde existe una tendencia a aumentar la evaluación del rendimiento escolar y el uso de las tecnologías digitales en la pedagogía. Developing Educators for the Digital Age (Desarrollo de educadores para la era digital) es un libro que ofrece un relato narrativo sobre el desarrollo de los profesores orientado hacia un mayor uso de las tecnologías (incluyendo iPads, MOOCs y pizarras) en el aula, presentado a través de las historias y la observación de un grupo diverso de profesores comprometidos con las múltiples dimensiones de su profesión. Basándose en las percepciones de una variedad de teorías y enfoques educativos (incluyendo TPACK) presenta un marco práctico para capturar el conocimiento en acción de estos profesores de inglés – en sus propias voces – indicando cómo tales métodos, procesos y experiencias arrojan luz sobre contextos relacionados dentro de la ES y pueden ser transferibles a otras situaciones.