Agenda Big Data : Ética de los datos y estudios de datos críticos

Richterich, A. [e-Book] The Big Data Agenda : Data Ethics and Critical Data Studies. Westminster, University of Westminster Press, 2018

Texto completo

Las grandes prácticas actuales en materia de datos se guían en gran medida por las deliberaciones relativas a su eficiencia y optimización. Sin embargo, hay otra perspectiva. Este libro destaca que la capacidad de recopilar, analizar y utilizar grandes cantidades de datos digitales (de los usuarios) plantea importantes problemas éticos. Annika Richterich proporciona una visión general contemporánea y sistemática del campo de los estudios de datos críticos que refleja las prácticas – corporativas, institucionales y gubernamentales – de recolección y análisis de datos digitales. Evalúa en detalle una gran área de investigación de datos: los estudios biomédicos, centrados en la vigilancia epidemiológica. Estudios de caso específicos exploran cómo se han utilizado los grandes datos en el trabajo académico. La Agenda de los Big Data concluye preguntando si la propiedad de los datos puede ser reclamada por los ciudadanos para que no sea simplemente una afirmación de una concepción de los derechos sobre los datos (de los usuarios) definida por el dominio tecnológico. Ella argumenta que la alfabetización de datos y la ética del discurso pueden contener soluciones y críticas.