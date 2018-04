H., B. L. and B. T. J.D. “Establishing evaluation criteria for e-dictionaries.” Library Hi Tech vol. 36, n. 1 (2018). pp. 152-166.

Texto completo

El objetivo de este trabajo es identificar los criterios para evaluar diccionarios electrónicos. Las tecnologías de la información se pueden utilizar para mejorar los diccionarios electrónicos, pero si no se hace con cuidado, se pueden desarrollar herramientas de información que impidan adecuado nivel de usabilidad y que proporcionen información irrelevante. Se necesitan criterios según los cuales los diccionarios electrónicos puedan desarrollarse y evaluarse para garantizar herramientas que faciliten su uso y proporcionen información relevante

Para ello, se llevó a cabo una revisión de la literatura para identificar tendencias en lexicografía y tecnologías de la información. Se consideraron estudios de usabilidad previos para identificar problemas clave de usabilidad. La información se sintetizó para identificar un conjunto de criterios. Los diccionarios electrónicos deben evaluarse en función de su contenido, arquitectura de la información, navegación, acceso (búsqueda y navegación), ayuda, personalización y uso de otras tecnologías innovadoras.

Se identificaron un amplio conjunto de criterios que pueden utilizarse para evaluar los diccionarios en formato digital y guiar a los lexicógrafos en el desarrollo de estos productos.