La presencia de la cultura irlandesa en las publicaciones a partir de los datos proporcionados por las bibliotecas

Lavoie, B. and L. Dempsey [e-Book] An Exploration of the Irish Presence in the Published Record. Ohio, OCLC, 2018.

El análisis computacional de la presencia irlandesa, o de cualquier presencia nacional, es posible gracias a los datos bibliográficos y de existencias producidos por las bibliotecas y, en particular, gracias a la agregación masiva de estos datos en la base de datos de WorldCat

¿Cuál es la obra literaria irlandesa más popular? Los viajes de Gulliver. ¿Quién es el autor irlandés más popular? Jonathan Swift. ¿Quién es el autor irlandés contemporáneo más popular? Eoin Colfer. ¿Cómo sabemos esto? Datos de la biblioteca. Usando los datos de la biblioteca, también podemos detectar cómo las obras de la imaginación de luminarias como James Joyce, Oscar Wilde, Oliver Goldsmith, Bram Stoker y Swift forman la columna vertebral de la contribución irlandesa al registro de lo publicado; seguir la difusión de publicaciones relacionadas con Irlanda en todo el mundo; observar patrones de interés a lo largo del tiempo en autores irlandeses que van desde L.T. Meade a George Bernard Shaw; y percibir la fuerte presencia irlandesa en géneros contemporáneos como la ficción fantástica para jóvenes.

Un país proyecta su cultura de muchas maneras, pero pocos igualan la importancia de los materiales publicados. A medida que los materiales publicados vinculados a un país se acumulan con el tiempo, una presencia nacional de diversas formas y se expande dentro del registro publicado, un corpus de publicaciones asociadas con ese país y su gente. Con la ayuda de los datos de las colecciones de las bibliotecas, se puede separar una presencia nacional del registro publicado más amplio para el estudio, a fin de obtener una mejor comprensión de las contribuciones de un país y su influencia en la literatura, la erudición y las ideas.

El análisis computacional de la presencia irlandesa, o de cualquier presencia nacional, es posible gracias a los datos bibliográficos y de existencias producidos por las bibliotecas y, en particular, gracias a la agregación masiva de estos datos en la base de datos de WorldCat. WorldCat es la base de datos de información sobre colecciones bibliotecarias más completa del mundo, y registra las existencias de más de 16.000 bibliotecas de todo el mundo. Esta agregación masiva de metadatos es la mejor aproximación disponible del registro publicado, así como una fuente única de información sobre la literatura mundial a medida que se recopila y administra en las colecciones de las bibliotecas. La presencia irlandesa puede ser circunscrita y sacada de esta visión del registro publicado basada en los datos de la biblioteca, y explorada como una colección distinta de materiales. Este informe analiza estos datos y revela cómo se conoce y se percibe la presencia irlandesa en todo el mundo.