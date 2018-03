Big Data: Perspectivas Legales, Sociales y Tecnológicas

Thomas, H. and K.-R. Barbara. [e-Book] Big Data in Context: Legal, Social and Technological Insights. Berlin, Springer, 2017

Este libro arroja nueva luz sobre una selección de los grandes escenarios de datos desde una perspectiva interdisciplinaria. Presenta, por una parte, enfoques jurídicos, sociológicos y económicos de los grandes temas relacionados con los datos como la privacidad, la calidad de los datos y la toma de decisiones, por otra, aplicaciones prácticas como coches inteligentes, prendas de vestir y seguimiento web. Abordando los intereses de investigadores y profesionales por igual, proporciona una visión general e introducción a los desafíos emergentes en relación con los grandes datos.Todas las contribuciones se basan en documentos presentados en relación con ABIDA (Assessing Big Data), un proyecto de investigación interdisciplinario que explora los aspectos sociales de los datos masivos, financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania y producido como parte del proyecto ABIDA (Assessing Big Data, 01IS15016A-F). ABIDA es un proyecto de colaboración de cuatro años financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones expresados en este libro reflejan sólo el punto de vista de los autores y no necesariamente los de todos los miembros del proyecto ABIDA o del Ministerio Federal de Educación e Investigación.