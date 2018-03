Descubrimiento de Conocimiento Bisociativo: Una Introducción al Concepto, Algoritmos, Herramientas y Aplicaciones

Michael, R. B. (2012). [e-Book] Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications. Berlin, Springer, 2012

Los métodos modernos de descubrimiento de conocimiento permiten a los usuarios descubrir patrones complejos de varios tipos en grandes repositorios de información. Sin embargo, la suposición subyacente siempre ha sido que los datos a los que se aplican los métodos proceden de un dominio. El enfoque de este libro, y del proyecto BISON del que se originan las contribuciones, es una integración en red de varios tipos de repositorios de datos y el desarrollo de nuevas formas de analizar y explorar las gigantescas redes de información resultantes. En lugar de encontrar patrones globales o locales bien definidos, querían encontrar asociaciones que sirvan de puente entre dominios que, por definición, no están bien definidas, ya que serán especialmente interesantes si son escasas y no se han encontrado antes. Las 32 contribuciones presentadas en este volumen, junto con una introducción detallada al libro, están organizadas en secciones temáticas sobre bisociación; representación y creación de redes; análisis de redes; exploración; y aplicaciones y evaluación.