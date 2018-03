Censura de los medios de comunicación occidentales en Internet en China

Jiang, Y. (2012). [e-Book] Cyber-Nationalism in China. Challenging Western media portrayals of internet censorship in China. Adelaide, University of Adelaide Press, 2012

Texto completo

Si bien el cibernacionalismo en China examina cuestiones fundamentales en torno a las implicaciones políticas de Internet en China, evita simplemente predecir que Internet conduce o no a la democratización. Aplicando un enfoque teórico basado en la noción foucaultiana de gobierno, el libro se basa en los estudios actuales que han intentado ir más allá del examen de la dinámica del uso sociocultural y político de las nuevas tecnologías de los medios de comunicación. En cambio, el enfoque teórico más intrincado de este libro no sólo da cabida al tipo de uso liberal (apolítico o político) observado en Internet en China, sino que indica que los deseos de cambio político, tal como están, están implícitamente arraigados en la relación entre las comunidades en línea de China y el aparato del Estado, señalando, sin embargo, que este último reclama una gobernanza total a través de Internet en nombre del pueblo.