La ciencia en los medios de comunicación social: estudio sobre la divulgación científica en Facebook

Science on Social Media: Analysis of Popular Science-Related Facebook Pages Finds Practical Use Tips and Ads Exceed Posts About Scientific Developments. New York: Pew Research Center, 2018

En un esfuerzo por entender el tipo de información relacionada con la ciencia que la gente ve en las plataformas de medios sociales, un análisis del Centro de Investigación Pew de las páginas relacionadas con la ciencia en Facebook encontró que las personas son más dadas a encontrar consejos o anuncios prácticos y “noticias que se pueden usar” que información sobre descubrimientos científicos.

El Centro analizó una muestra aleatoria de mensajes de 30 páginas de Facebook relacionadas con divulgación científica durante un período de seis meses y encontró que cerca de 3 de cada 10 mensajes (29%) presentaban nuevos descubrimientos. De los 6.582 posts estudiados durante este periodo, el 21% eran “noticias que se pueden utilizar” y el 16% eran anuncios o promociones.

El estudio analizó 30 de las páginas más seguidas de Facebook que se autodescriben como de divulgación científica o en un dominio relacionado con la ciencia. Se dividieron en partes iguales entre organizaciones “multiplataforma” establecidas, como National Geographic y Discovery Channel, y páginas “Facebook – primarias” de organizaciones o individuos que tienen una gran presencia en la plataforma de medios sociales, pero que no están conectados con ningún medio fuera de línea, como IFLScience, ScienceAlert y las páginas de Neil deGrasse Tyson y Bill Nye.

Aunque las entradas cubrían una variedad de temas, el enfoque principal o “marco” de las entradas a través de estas páginas era:

Nuevos descubrimientos científicos: 29%.

Aplicaciones prácticas de la información científica, o “noticias que se pueden utilizar”: 21%.

Promociones o anuncios: 16%.

Explicaciones de conceptos relacionados con la ciencia: 12%.

Traspasos archivados: 7%.

Puestos no relacionados con la ciencia: 5%.

Otros marcos: 10%.

Entre los hallazgos más destacados de la encuesta:

El volumen de páginas relacionadas con la ciencia ha aumentado en los últimos años. Desde 2014 en un 115% y las fuentes primarias de Facebook han experimentado un aumento del 66%.

Las cuentas de Facebook primario tienden a tener una mayor participación de la audiencia que las cuentas multiplataforma. Al medir el número medio de interacciones de los usuarios por puesto -un indicador común de participación- en un período comprendido entre enero de 2014 y junio de 2017, las páginas principales del Facebook tuvieron un promedio de 14.730 interacciones por puesto, mientras que las páginas multiplataforma tuvieron un promedio de 4.265 interacciones.

Hay una considerable variación en el tema y el enfoque entre estas páginas de Facebook relacionadas con la ciencia. La mayoría de estas páginas, ya sean multiplataforma o Facebook, se centraron en uno o dos temas, como la salud y la medicina o la astronomía y la física. Sólo cuatro de las 30 páginas estudiadas cubrían una proporción aproximada de mensajes sobre varios temas, sin que ninguno de ellos constituyera más de uno de cada cinco mensajes.

Una mayor participación de los usuarios es más común en los mensajes centrados en imágenes con poca información adicional y en los mensajes con llamadas a la acción. Los mensajes visuales (video o imágenes fijas) con poco o ningún texto tienden a producir más interacciones con la audiencia que la mayoría de los otros marcos, en promedio. Además, los sitios con un llamado explícita a la acción o a la participación produjeron un alto promedio de interacciones, al igual que los sitios que trataban temas relacionados con el financiamiento de la ciencia, un tema de importancia única durante el período de estudio, que ocurrió durante los primeros seis meses de la administración de Trump.