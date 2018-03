Las noticias falsas en Internet se propagan seis veces más rápido que las verdaderas

Vosoughi, S., D. Roy, et al. “The spread of true and false news online.” Science vol. 359, n. 6380 (2018). pp. 1146-1151. http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146

Existe una preocupación mundial por las noticias falsas y la posibilidad de que puedan influir en el bienestar político, económico y social. Para entender cómo se propagan las noticias falsas, Vosoughi y otros investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) cotejaron la difusión de 126.000 noticias políticas entre 3 millones de personas en Twitter con una base de datos de noticias verificadas por seis organizaciones independientes, incluyendo Snopes, Politifact y Factcheck. Las noticias falsas llegaron a más personas que las verdaderas; el 1% de las noticias falsas se difundieron entre 1000 y 100.000 personas, mientras que las verdaderas rara vez llegaron a más de 1000 personas. La falsedad también se difundió más rápido que la verdad. El grado de novedad y las reacciones emocionales de los receptores pueden ser responsables de las diferencias observadas. Mientras que las historias falsas inspiraban temor, disgusto y sorpresa en las respuestas, las historias verdaderas inspiraban anticipación, tristeza, alegría y confianza. Contrariamente a a lo que se cree, los bots aceleraron la difusión de noticias verdaderas y falsas al mismo ritmo.

Los tweets verídicos necesitaron seis veces más tiempo que los falsos para extenderse a través de Twitter a 1.500 personas – en gran parte porque las noticias falsas de la muestra eran un 70% más dadas a ser retwiteadas que las verdaderas, incluso después de contabilizar la fecha de creación de la cuenta, el nivel de actividad y número de seguidores.

A pesar de la creencia de que los ejércitos de bots están sembrando discordia y difundiendo información, son las personas reales, en lugar de las cuentas automatizadas (bots), quienes en la mayoría de las veces compartían la información incorrecta. Un análisis a gran escala de los tweets revela que los rumores falsos se propagan más y más rápido que la verdad.

