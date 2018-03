Cómo será el puesto de trabajo a nivel mundial y en España en el 2025

The Digital Workplace in Europe: Bridging The Divide to 2025 . Fujitsu y CAP, 2018

Texto completo

Fujitsu ha realizado un estudio con la consultora PAC donde se han entrevistado a 1.278 altos responsables de la toma de decisiones de organizaciones y del sector público en Europa, incluyendo España, Oceanía y América del Norte. De éste, se ha extraído importante información sobre como las compañías planean cerrar la brecha digital en su entorno laboral actual y como diseñan su estrategia de respaldo frente a las demandas de negocio en 2025.

Los millennials representarán más del 50% de la fuerza laboral y redefinirán la cultura corporativa en torno a modelos de trabajo flexibles, abiertos y colaborativos.

El trabajo en remoto será la norma y cambiará la apariencia y el tamaño de la oficina. Prevalece un nuevo enfoque en la salud y bienestar dentro de ella.

La tecnología se convierte en la pieza fundamental para el cambio, respaldando nuevos modelos de co-creación.

La seguridad supone una gran preocupación y hay que abordarla para que no suponga un freno a las estrategias de colaboración efectiva.

La inteligencia artificial redefine el puesto de trabajo y se espera un crecimiento exponencial.

El informe define cómo será el puesto de trabajo en el 2025. Los millennials representarán más del 50% de la fuerza laboral y redefinirán la cultura corporativa en torno a modelos flexibles y abiertos, a la colaboración y a los datos. El trabajo en remoto y los freelance se establecerá como la norma, y las empresas modificarán drásticamente el tamaño y la apariencia de la oficina donde debe prevaler un nuevo enfoque de salud y bienestar. De ahí que la tecnología desempeñará un papel vital para ayudar a las empresas a permitir este cambio, respaldando nuevos modelos de colaboración y co-creación a la vez que ofreciendo una experiencia de usuario segura, inteligente y altamente personalizada.

Pero ¿Que piensan los máximos responsables de las empresas de todo esto?

Se podría concretar en 5 puntos fundamentales.

Primero, una transformación del puesto de trabajo adaptado al estilo de vida actual. Los puestos de trabajo de hoy no están configurados para admitir el trabajo flexible. De ahí, que el 66% admita que tienen menos de un 10% de su fuerza laboral de forma temporal o freelance.

Pero lo que está claro es que de cara a este 2025, muchas empresas experimentarán este importante cambio porque lo que se busca es un equilibrio entre trabajo y vida personal. De hecho, un 70% aseguran que pondrán en marcha políticas corporativas para mejorar el equilibrio entre trabajo y vida personal de sus empleados.

Segundo, el puesto de trabajo inteligente. El estudio muestra como cerca del 63% de los participantes afirmaron que la interoperabilidad con tecnología obsoleta, es un desafío “importante” para la productividad, especialmente por la falta de acceso a herramientas de productividad.

Por ello, la inteligencia artificial remodelará por completo el negocio, los asistentes virtuales inteligentes se convertirán en un punto clave y la autenticación biométrica, proporcionará un enfoque de seguridad más efectivo y menos intrusivo.

Tercero, un workplace de bajo impacto ambiental. Uno de los factores de éxito clave para apoyar el trabajo remoto es permitir una colaboración efectiva. Según el estudio, el 59% de las empresas ha implementado la última generación de herramientas basadas en la colaboración. Pero para el 41% restante, que aún no lo han hecho, es porque las preocupaciones sobre la seguridad suponen un gran punto de bloqueo. Un 46% lo cita como la barrera principal, por encima del coste, con un 32%. Además, un 52% de las empresas incorporan modelos cloud en su estrategia y en España hasta un 55%. De ahí, que en 2025 las reuniones virtuales reemplazarán los viajes diarios, los edificios de oficinas se volverán verdaderamente inteligentes y medioambientales, admitiendo el trabajo en remoto y la colaboración.

Cuarto, un puesto de trabajo sin límites. Una de las características cada vez más comunes de las estrategias de innovación empresarial es que las organizaciones busquen fuentes de inspiración en el exterior. Se rompen las barreras tradicionales entre los sectores, las compañías trabajan en asociación con start-ups o con empresas de otros sectores y regiones. Co-crear es una parte esencial de los ecosistemas digitales. Y el crowdsourcing mundial impulsará una nueva era de escala. Pero, la realidad es que el 74% afirma que, a día de hoy, su infraestructura actual de workplace no tiene un impacto altamente positivo en su capacidad de innovar con negocios fuera de su organización.

Quinto, un workplace cross generacional. Para muchas empresas, atraer nuevos talentos plantea una nueva serie de desafíos. Los trabajadores nativos digitales están buscando diferentes trayectorias profesionales, incentivos, prácticas de trabajo y entornos, que a los construidos durante los últimos 50 años. Sólo el 10% de los encuestados afirma disponer de un sistema de gestión del conocimiento para todos los empleados, a los que se incentiva para utilizarlo. Un 52% lo utilizan en algunas áreas de negocio y un 29% todavía están considerando poner la estrategia en marcha, frente a un 9% que no tiene ninguna. En España, con sólo un 15% y Francia con un 14% son los países en los que las compañías van con más retrasados en este aspecto.

Los cambios en los patrones demográficos tendrán un gran impacto en el futuro del puesto de trabajo. Los millennials se habrán convertido en la presencia dominante en la fuerza de trabajo para 2025, momento en el cual se espera que muchas economías importantes hayan elevado las edades actuales de jubilación para aliviar la presión sobre las pensiones y reducir la escasez de habilidades creada por el cambio demográfico. Alrededor del 77% de los participantes del estudio creen que la diversidad generacional será una de las tres principales tendencias para dar forma a su estrategia en el lugar de trabajo.

España. Y ¿Cómo estamos nosotros?

Para el año 2025, al igual que en el resto de los países encuestados, nuestros millennials representarán la mayoría de la fuerza de trabajo en España. Por ello, el puesto de trabajo se va abriendo a una mayor colaboración. A día de hoy, no cumple con sus expectativas. Un 80% afirman que sus prácticas actuales no son suficientemente flexibles para sacar lo mejor de su trabajo, mientras que más del 92% señala que la tecnología actual está reteniendo la creatividad y productividad de los empleados. Por otro lado, un 30% de los líderes empresariales y de TI, admiten que su enfoque actual está teniendo un impacto negativo en su capacidad para adaptarse a un entorno cambiante. Y uno de los aspectos más importantes a destacar es la ciberseguridad, que actúa como un freno en la productividad. Un 71% afirma que es preocupante y que produce un alto impacto negativo.

Se establecen las bases para el futuro. Las empresas en España están realizando cambios significativos en sus políticas corporativas y sus estrategias tecnológicas para prepararse para el futuro. A medida que las nuevas generaciones tienen una fuerza dominante, se busca crear un equilibrio de trabajo y vida, según afirma el 71% que señalan tener ya planificado adaptar sus políticas actuales a lograrlo. Un 70% trabaja ya para conseguir una experiencia laboral más ágil y convincente, mientras que un 43% está sentando las bases para mejorar el intercambio de conocimientos entre generaciones. La seguridad, en consecuencia, se convierte para un 55% en algo prioritario y, de hecho, la mayoría de las compañías planea implementar tecnologías biométricas, analítica contextual y de comportamiento para ofrecer un enfoque de autenticación más efectivo y menos intrusivo. Un 92% buscará un partner para llevarlo a cabo.

La revolución empieza ahora

Las deficiencias en nuestro país también han sido detectadas por el estudio y se considera que hay que abordarlas con urgencia. Aún más que las de resto de países consultados, las organizaciones en España creen que su enfoque actual está frenando su capacidad de fomentar una cultura de innovación dentro del negocio, para adaptarse a un entorno competitivo cambiante. Y ven como un gran desafío para la productividad la complejidad tecnológica. La mitad de las empresas consultadas planean revisar sus estrategias de cara al futuro para responder a las necesidades del puesto de trabajo y creen que deben aprovechar la innovación en las plataformas empresariales sociales y la conectividad inteligente. Sin olvidar, problemas claves como el envejecimiento tecnológico y la supervivencia a largo plazo del negocio que está en juego y este futuro debe abordarse antes de que se vuelva inmanejable la situación.