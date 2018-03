Características de los usuarios de aplicaciones móviles

Ver infografía

Según el estudi “What you need to know about mobile app users” de Think Google, las aplicaciones móviles se han convertido en una parte integral de las rutinas diarias de la gente. De hecho, el 93% de los propietarios de teléfonos inteligentes usan aplicaciones. Pero cuando investigamos quién está usando aplicaciones móviles y cómo las usan, descubrimos sorprendentes perspectivas.

Entre los datos que se pueden destacar, estaría que 2/3 de los usuarios de teléfonos inteligentes utilizan aplicaciones de juegos, entretenimiento, noticias y deportes. Y dicen que pasan una hora al día de promedio viendo noticias, deportes, juegos y aplicaciones de entretenimiento colectivo.

El 52% de los usuarios de aplicaciones de juegos son mujeres. La edad media de los usuarios de aplicaciones de juego es de 36 años. Lo usuarios de juegos dicen usar las aplicaciones de juegos para relajarse (52%); un 42% las usa mientras ve la televisión, y un 38% mientras espera.

De los usuarios de aplicaciones de noticias el 56% son hombres, y el 44% mujeres. La edad media del usuario de apps de noticias es de 39 años. El 39% lee noticias mientras se relaja, 34% leen las noticias durante el desayuno y un 33% por la noche. El tiempo dedicado a noticias es de 31 minutos.

En cuanto a las apps de deportes, un abrumador 80% son hombres, y el 20% son mujeres. La edad media es de 36 años. El 45% las consulta mientras se relaja, 35% mientras ve la televisión y un 33 por la noche. Dedicando 50 minutos a esta actividad.

Las apps de entretenimiento son usadas por un 55% de hombres y un 45% de mujeres con una edad media de 34 años. El 55% mientras se relaja, 44% por la noche y el 37% antes de dormir, con una media diaria de 69 minutos de dedicación a esta actividad.

