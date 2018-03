Impacto de las bases de conocimiento de recursos electrónicos en las prácticas de gestión bibliotecaria

Wilson, K. (2016). [e-Book] The Knowledge Base at the Center of the Universe. Chicago, ALA, 2016.

Una base de conocimientos Knowledge Base (KB) es una tecnología utilizada para almacenar información compleja, estructurada y no estructurada utilizada por un sistema informático. El uso inicial del término estaba relacionado con los sistemas expertos, que fueron los primeros sistemas basados en el conocimiento.

Más de quince años después de su aparición inicial, la base de conocimientos de recursos electrónicos se ha convertido en una herramienta que abarca casi todas las áreas de la gestión bibliotecaria. Y la base de conocimientos continúa evolucionando, expandiéndose en áreas como APIs, datos abiertos, modelos de contribución comunitaria e integración con sistemas de próxima generación. Este informe analizará el impacto de las bases de conocimiento en las prácticas de gestión bibliotecaria y explorará nuevas direcciones y tendencias para estas herramientas. El informe rastreará la evolución de la base de conocimientos, proporcionará un contexto para la creación y el mantenimiento de bases de conocimientos, y explorará áreas de innovación incluyendo el uso en plataformas de servicios bibliotecarios, la integración con herramientas y servicios externos y proyectos colaborativos de base de conocimientos.