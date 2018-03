Curación Digital en Museos de Arte

Zorich, Diane. Report of the Summit on Digital Curation in Art Museums. Washington, DC: Foundation and Johns Hopkins University, 2015

Texto completo

La curación digital es la planificación y gestión de activos digitales a lo largo de su vida útil, desde la conceptualización, pasando por su uso y presentación activos, hasta la conservación a largo plazo en un repositorio para su uso futuro.

En octubre de 2015, el Programa de Estudios de Museos de la Universidad Johns Hopkins (JHU) convocó a un grupo de expertos en patrimonio cultural. profesionales para discutir sobre la conservación digital, su integración en la comunidad del museo de arte y el papel que desempeña la JHU. El programa en la Curación Digital podría jugar un papel fundamental en este esfuerzo. Asistieron representantes de museos y bibliotecas, archivos, fundaciones y el Programa de Estudios de Museos de la JHU. La reunión tuvo lugar durante dos días. El primer día y medio incluía una serie de breves presentaciones que abordaron proyectos innovadores; infraestructura, personal y flujos de trabajo; herramientas de curación digital; consideraciones; prácticas y oportunidades de investigación; y colaboraciones locales e internacionales. Cada presentación servía de trampolín para facilitar los debates cuando estas cuestiones se examinaron con mayor profundidad.

Las sesiones paralelas de la última tarde trasladaron las discusiones de lo conceptual a lo pragmático. Los participantes se reunieron en pequeños grupos grupos de debate para discutir formas de aumentar la concienciación sobre la conservación digital en los museos de arte; identificar cuáles son los principios y roles clave, y responsabilidades de las prácticas de conservación digital en museos de arte; y sugerir a los estudiantes/internistas innovadores la posibilidad de realizar prácticas en museos de arte. proyectos de investigación que contribuyan a la conservación digital y promuevan la misión del museo. En el curso de estas actividades, los participantes en la cumbre discutieron la definición de la curación digital (y el curador digital), cómo este campo está evolucionando, y quién podría asumir en un futuro próximo las funciones y tareas de la curación digital en los museos de arte.