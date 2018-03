Manifiesto sobre los Agentes del Cambio Digital. De que manera las personas dirigen el cambio digital desde dentro

The Digital Change Agent’s Manifesto: How the People Behind Digital Transformation Lead Change From Within. Altimeter, Prophet, 2017

Texto completo

El Manifiesto del Agente de Cambio Digital es el resultado de más de cinco años de investigación y 30 entrevistas con aquellos que han liderado iniciativas de transformación digital dentro de las marcas más reconocidas del mundo, incluyendo Coca-Cola, Equifax, FCC, NFL, Samsung, Starbucks y Visa, entre muchas otras.

El informe está destinado a estrategas digitales y líderes ejecutivos responsables de impulsar la transformación digital, la innovación corporativa o el trabajo de cultura digital en su organización.

En un mundo en el que la tecnología digital evoluciona más rápido de lo que las organizaciones pueden adaptarse, no es ningún secreto que las empresas están invirtiendo en transformación digital e innovación corporativa. Pero, ¿quién dirige el cambio? A menudo, son los individuos quienes comparten una profunda experiencia y pasión por lo digital. Y aunque estos “agentes de cambio digital” se esfuerzan por traer el cambio desde sus respectivos grupos dentro de la organización, no necesariamente están experimentados o entrenados para navegar por las dinámicas culturales que impulsan el cambio en toda la organización.

Con el apoyo y orientación, los agentes del cambio difunden la alfabetización digital, impulsan la colaboración, construyen puentes internos con sus colegas y ayudan a acelerar el progreso de su organización a través de las “Seis Etapas de Transformación Digital” de Altimeter.

Puntos destacados del informe:

Aunque la transformación digital es una de las tendencias más grandes en los negocios de hoy en día y las empresas están invirtiendo fuertemente en nuevas tecnologías e innovaciones, muchas aún lo hacen como un esfuerzo de base impulsado por individuos expertos -agentes de cambio digital- en toda la organización.

A los agentes de cambio digital les apasionan las innovaciones digitales y creen firmemente en su potencial para ayudar a la organización a tener éxito, pero a veces se muestran reacios a asumir un papel de liderazgo o de gestión del cambio.

Los agentes de cambio pueden surgir desde cualquier lugar de la organización y a menudo comienzan como defensores digitales -empleados que introducen o promueven nuevas ideas o productos digitales- y eventualmente pueden progresar a transformadores experimentados.

Para obtener apoyo en toda la organización, los agentes de cambio rápidamente se dan cuenta de que deben adquirir habilidades básicas de gestión del cambio si quieren asegurar la colaboración multifuncional y el apoyo al liderazgo.

Sin apoyo, los agentes de cambio digital pueden desilusionarse y perder moral y tratar de llevar su experiencia y pasión a otros lugares.