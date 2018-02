Practicar, enseñar y aprender antropología con la narración digital de historias

Nuñez-Janes, M., A. Thornburg, et al. (2017). [e-Book] Deep Stories. Practicing, Teaching, and Learning Anthropology with Digital Storytelling. London, De Gruyter, 2017

¿Se ha preguntado alguna vez qué hace que la narración de historias y los medios digitales sean una combinación poderosa? Este volumen editado examina las oportunidades de pensar, hacer y/o crear conjuntamente proporcionadas por la narración digital. Los editores de este volumen sostienen que la narrativa digital y los medios digitales pueden crear espacios de empoderamiento y transformación al facilitar múltiples tipos de cruces fronterizos y convergencias que involucran a grupos de pueblos, lugares, conocimientos, metodologías y pedagogías de enseñanza.

Los autores discuten la narración digital de historias en el contexto de programas educativos, la enseñanza de la antropología y la investigación etnográfica que involucra una variedad de poblaciones y temas que atraerá a investigadores y profesionales comprometidos con métodos cualitativos y pedagogías que se basan en la tecnología de los medios de comunicación.