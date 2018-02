De los hipermedia a las tormentas mediáticas vía Twitter: su papel en las los escándalos y crisis

(2018). [e-Book] From Media Hype to Twitter Storm : The Dynamics of Self Reinforcing Processes in News Waves, Amsterdam University Press, 2018

La palabra bombo mediático se utiliza a menudo como argumento retórico para denostar las olas de atención mediática por ser desproporcionadas y exageradas. Pero estas explosivas olas de noticias, como las tormentas medíaticas que produce twitter, son objeto de investigación científica, porque son un fenómeno importante en el espacio público. A menudo se dice que es “mucho ruido y pocas nueces”, pero en muchos casos estas tormentas mediáticas han desempeñado un papel importante en cuestiones políticas, escándalos y crisis. Las tormentas de Twitter a veces arruinan la reputación de una persona o entidad en cuestión de horas. Aunque se utilizan diferentes conceptos, como las hipótesis mediáticas, las olas de noticias, las tormentas mediáticas, las cascadas de información o la amplificación del riesgo, todos los estudios de este libro se refieren al mismo proceso en el que los eventos clave desencadenan una cadena de reacciones e interacciones, creando enormes olas de noticias en los medios de comunicación o extendiendo rápidamente epidemias sociales en los medios de comunicación social.